اتحاد الكرة يغلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم 2027/2026

أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026/2027، بعد استكمال أندية القسم الأول إجراءات التقديم عبر منصة التراخيص الإلكترونية المعتمدة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مايو 2026.

وتباشر لجنة منح التراخيص بالاتحاد حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الخاصة بمنح الرخصة المحلية.

مد مهلة تراخيص الأندية المشاركة في البطولات القارية

وفي وقت سابق قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد الفترة المخصصة لتقديم مستندات تراخيص الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، لتستمر حتى يوم 30 يونيو الجاري، وذلك بهدف منح الأندية فرصة إضافية لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة القارية.

ويأتي قرار التمديد في إطار حرص الاتحاد على مساعدة الأندية في إنهاء الملفات والإجراءات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بإيقاف القيد والمستحقات المالية، والتي تمثل أحد أهم الشروط الأساسية للحصول على الترخيص والمشاركة في المنافسات القارية خلال الموسم الجديد.

وأكد الاتحاد أن قرار مد المهلة جاء نتيجة توقف العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى، الأمر الذي تسبب في تأخر عدد من الأندية في استكمال وتجهيز المستندات المطلوبة داخل المواعيد المحددة سابقًا، وهو ما استدعى منحها وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات اللازمة.