الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الدرندلي: معسكر المنتخب في أمريكا ليس على نفقة اتحاد الكرة

خالد الدرندلي
ميرنا محمود

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، أن اتحاد الكرة وفر كل احتياجات المنتخب بالتعاون مع الشركة المتحدة، معربًا عن أمله في إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز خلال البطولة.

وقال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة يذاع على قناة "CBC": "أملنا أن نسعد كل المصريين ونثبت أن مصر قادرة على التأهل للأدوار الإقصائية، ونحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أهداف المنتخب".

وأضاف: "اتحاد الكرة قام بكل المطلوب منه بالتعاون مع الشركة المتحدة، وتم تنظيم 3 مباريات ودية أمام إسبانيا والسعودية وروسيا، وحققنا منها عائدًا ماديًا كبيرًا".

وتابع: "معسكر منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية ليس على نفقة اتحاد الكرة، وهناك عائد مادي كبير من التحضيرات والمباريات الودية جعلنا نسافر بطائرة خاصة على أعلى مستوى ونغطي جميع المصروفات".

وأوضح: "مكافأة مشاركة مصر في كأس العالم لم تصل إلى اتحاد الكرة حتى الآن، ونحن نصرف من الإيرادات التي تم تحقيقها من المباريات الودية، والتي عادت على المنتخب بفوائد فنية ومعنوية ومالية كبيرة".

ووجه الشكر للشركة المتحدة، قائلًا: "نشكر الشركة المتحدة على الدعم الكبير الذي قدمته للمنتخب خلال الفترة الماضية".

وكشف رئيس البعثة عن تفاصيل عدد أفراد الوفد، قائلًا: "بعثة منتخب مصر تضم 59 فردًا فقط، ولا يوجد أي فرد زائد عن الحاجة، كما أن 6 أفراد سيعودون عقب المباراة الودية أمام البرازيل".

وأضاف: "لدينا تنقلات والتزامات تمتد لشهر كامل، كما اصطحبنا أدوية ومستلزمات طبية بكميات كافية، خاصة أن الأسعار هنا مرتفعة للغاية".

وشدد الدرندلي على حرص مجلس الإدارة على أموال الاتحاد، قائلًا: "أي عضو مجلس إدارة يرغب في حضور كأس العالم سيتحمل نفقاته الخاصة بالكامل، ولم يتواجد على الطائرة أي عضو مجلس إدارة باستثناء رئيس البعثة".

وتابع: "كلنا داخل مجلس الإدارة حريصون على أموال اتحاد الكرة، ومستعدون لأي استجواب أو مراجعة تخص الأمور المالية".

وأشاد بلاعبي المنتخب والجهاز الفني، قائلًا: "لاعبو منتخب مصر يستحقون كل الدعم، وحسام حسن يبذل مجهودًا كبيرًا، كما أن محمد صلاح يجمع اللاعبين حول هدف واحد، وهذا الجيل يستحق تحقيق إنجاز كبير والتكريم عليه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مجلس الإدارة بقيادة هاني أبو ريدة، وبفضل علاقاته واتصالاته، وفر الكثير من الأمور المهمة للمنتخب خلال الفترة الماضية، كما قدم وزير الشباب والرياضة كل الدعم، وتحدث مع اللاعبين عقب مباراة روسيا لتحفيزهم قبل البطولة".

