ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم 2026

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن القائمة المبدئية التي ستشارك في منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لمشوار الفراعنة في المونديال.

وشهد الإعلان عن القائمة الكشف أيضًا عن ترتيب قادة المنتخب الوطني داخل المعسكر، حيث يتصدر النجم محمد صلاح قائمة الكباتن، باعتباره أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وصاحب الخبرات الدولية الكبيرة.

محمد صلاح على رأس قادة الفراعنة

جاء ترتيب كباتن منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026 على النحو التالي:

1- محمد صلاح

2- رامي ربيعة

3- محمود حسن تريزيجيه

4- محمد هاني

5- محمد الشناوي

6- نبيل عماد دونجا

ويعكس هذا الترتيب مزيجًا من الخبرة والقيادة داخل صفوف المنتخب، خاصة مع تواجد عناصر تمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية والدولية.

قائمة منتخب مصر المبدئية للمونديال

وضمت القائمة المبدئية 27 لاعبًا في مختلف المراكز، حيث اختار الجهاز الفني مجموعة من العناصر التي تألقت مع أنديتها خلال الفترة الماضية.

حراسة المرمى

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع

محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط

مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم

عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

استعدادات قوية قبل انطلاق البطولة

ويسعى منتخب مصر إلى الظهور بصورة قوية خلال منافسات كأس العالم 2026، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي تضمها القائمة الحالية، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية. ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفراعنة إلى دائرة المنافسة العالمية وتمنح الجماهير المصرية مشاركة تليق بتاريخ المنتخب في المحافل الدولية