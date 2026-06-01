قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
بالمواعيد والخطوط.. خريطة تشغيل المترو والقطار الكهربائي LRT بعد انتهاء عطلة العيد
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
فض الأحراز في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. الثلاثاء
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن القائمة المبدئية التي ستشارك في منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لمشوار الفراعنة في المونديال.

وشهد الإعلان عن القائمة الكشف أيضًا عن ترتيب قادة المنتخب الوطني داخل المعسكر، حيث يتصدر النجم محمد صلاح قائمة الكباتن، باعتباره أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وصاحب الخبرات الدولية الكبيرة.

محمد صلاح على رأس قادة الفراعنة

جاء ترتيب كباتن منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026 على النحو التالي:

1- محمد صلاح
2- رامي ربيعة
3- محمود حسن تريزيجيه
4- محمد هاني
5- محمد الشناوي
6- نبيل عماد دونجا

ويعكس هذا الترتيب مزيجًا من الخبرة والقيادة داخل صفوف المنتخب، خاصة مع تواجد عناصر تمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية والدولية.

قائمة منتخب مصر المبدئية للمونديال

وضمت القائمة المبدئية 27 لاعبًا في مختلف المراكز، حيث اختار الجهاز الفني مجموعة من العناصر التي تألقت مع أنديتها خلال الفترة الماضية.

حراسة المرمى

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع

محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط

مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم

عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

استعدادات قوية قبل انطلاق البطولة

ويسعى منتخب مصر إلى الظهور بصورة قوية خلال منافسات كأس العالم 2026، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي تضمها القائمة الحالية، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية. ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفراعنة إلى دائرة المنافسة العالمية وتمنح الجماهير المصرية مشاركة تليق بتاريخ المنتخب في المحافل الدولية

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بإستمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم 2026

مجدي عبدالغنى

مجدي عبد الغني: التأهل من دور المجموعات هدف طبيعي لمنتخب مصر

حسام حسن

إسلام صادق: خطأ إداري ساذج في قائمة المنتخب بالمونديال

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد