أحمد حسن: منتخب مصر قادر على هزيمة بلجيكا في كأس العالم 2026

أبدى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بلجيكا خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يمتلك المقومات التي تؤهله لمقارعة أقوى المنتخبات.

وأوضح حسن، خلال ظهوره عبر قناة "أون سبورت"، أن المنتخب البلجيكي يعد من أبرز المنتخبات الأوروبية في السنوات الأخيرة بفضل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن مستواه الحالي لا يضاهي الفترة التي كان خلالها ضمن أقوى منتخبات العالم.

وأكد نجم الفراعنة السابق أن المواجهات السابقة بين المنتخبين تمنح مصر دفعة معنوية قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني سبق له الظهور بصورة جيدة أمام بلجيكا في أكثر من مناسبة.

وقال أحمد حسن إن كرة القدم لا تعترف بالأسماء أو الترشيحات المسبقة، خاصة في البطولات الكبرى، موضحًا أن منتخب مصر يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق وتقديم مباراة قوية أمام المنتخب البلجيكي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حظوظ الفراعنة قائمة في تحقيق الفوز، مشددًا على أهمية دخول المباراة بثقة وتركيز من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب في البطولة.