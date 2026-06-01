بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي

دعت الحكومة البريطانية إلى وقف التصعيد العسكري المتواصل في لبنان، محذرة من تداعياته الإنسانية والأمنية على المنطقة.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعمليات نزوح واسعة، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية، معتبرة أن استمرار التصعيد يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.

وشددت كوبر على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار التفاوض، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود وقف إطلاق النار والتعامل بجدية مع المساعي السياسية.

كما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية حزب الله بوقف الهجمات ضد إسرائيل، مؤكدة موقف بلادها الداعي إلى نزع سلاح الحزب، ومشددة على أهمية الانخراط في مفاوضات بناءة تساهم في خفض التوتر وتحقيق الاستقرار.