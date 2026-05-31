استخراج كعب العمل في يوم واحد.. رابط رسمي والخطوات

أتاحت الدولة امكانية استخراج كعب العمل إليكترونيا 2026 دون الحاجة للذهاب لمكاتب العمل على مستوى الجمهورية، حيث أصبح بالإمكان الدخول على منصة مصر الرقمية و استكمال خطوات استخراج كعب العمل أونلاين بخطوات بسيطة عبر الهاتف، وسيتم التحقق من الطلب خلال 24 ساعة واعتماد شهادة القيد الخاصة بك.

استخراج كعب العمل أونلاين

مؤخراً تم إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية ، وهى خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

رابط استخراج كعب العمل إلكترونيًا

ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي، من هنا.

استخراج كعب عمل في 24 ساعة

ويتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

شروط استخراج كعب العمل أونلاين 2026

الاطلاع على شروط استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026 يضمن إتمام التسجيل بشكل صحيح دون رفض أو تأخير.

يُشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها

يجب إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة

لا يُقبل التسجيل في حال نقص البيانات الأساسية أو عدم استكمال الملف الشخصي

تستلزم بعض الحالات تحديد هدف التسجيل بدقة سواء للعمل المحلي أو السفر للخارج

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.

استلام كعب العمل

في حال قبول الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا، مع إتاحة طباعتها أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل بسهولة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلكترونيًا.