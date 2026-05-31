انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 ..السبت المقبل

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي في شهر يونيو المقبل، حيث يستهل طلاب القسم العلمي الامتحانات بأداء امتحان القرآن والحديث يوم السبت المقبل الموافق 6 يونيو أما طلاب القسم الأدبي يؤدون أول أيام الامتحان في القرآن والحديث يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

وتستمر امتحانات القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 8 يوليو المقبل، أما طلاب القسم الأدبي فيستمرون في أداء امتحانات نهاية العام حتى 9 يوليو المقبل.

ويمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفين شفويا في المواد التالية: القرآن ، القراءات، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدون الامتحان في الحديث شفهيا وتحريريا، على أن تنتهي جميع الامتحانات الشفهية في الخميس 2 يوليو 2026.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك لكلٍّ من القسمين: العلمي والأدبي.

والجدول المعلن للطلاب كما يلي:

المحرومون من امتحانات الثانوية الأزهرية

وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، موانع المشاركة في أعمال الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال المجلس الأعلى للأزهر في منشور له، إنه لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له قريب من النسب أو المصاهرة بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب حتى الدرجة الرابعة لأعمال وضع الأسئلة والمطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثالثة باقي أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثانية في باقي أعمال النقل والشهادات الأخرى (الابتدائية - الإعدادية - القراءات) ويتم تكليفه بأعمال الملاحظة فقط خارج لجنة الامتحان الخاصة بالطالب وفقا لمقتضيات العمل.

وأوضح المجلس الأعلى للأزهر، صلة القرابة التي تمنع من المشاركة في أعمال الامتحانات:

- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، الزوج، الزوجة

- الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، الأحفاد

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ، أبناء الأخت، العم والعمة، الخال والخالة، وأبناء الأحفاد.