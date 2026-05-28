قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا لـ الناشئين
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين
الصحة: برنامج صحي توعوي شامل في كافة المحافظات خلال أيام العيد
إقبال كثيف على المتنزهات في البحيرة للاحتفال بعيد الأضحى
اتصالات لاحتواء التصعيد.. بيزشكيان وشهباز شريف يبحثان وقف الحرب وسط توتر في هرمز
محمود الليثي يشارك صورة من الحج رفقة محمد رمضان
الأرصاد: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. وشبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الغربية
تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر .. المساحات والأسعار
مجزرة جديدة بغزة.. 10 شهداء بينهم أطفال وعائلات كاملة في غارة على شارع عمر المختار
مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الثانية صباحا بسبب مباراة مصر وروسيا
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026.. استعد بالمذاكرة والاجتهاد

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي في شهر يونيو المقبل، حيث يستهل طلاب القسم العلمي الامتحانات بأداء امتحان القرآن والحديث في 6 يونيو أما طلاب القسم الأدبي يؤدون أول أيام الامتحان في القرآن والحديث يوم 7 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

وتستمر امتحانات القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 8 يوليو المقبل، أما طلاب القسم الأدبي فيستمرون في أداء امتحانات نهاية العام حتى 9 يوليو المقبل.

ويمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفين شفويا في المواد التالية: القرآن ، القراءات، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدون الامتحان في الحديث شفهيا وتحريريا، على أن تنتهي جميع الامتحانات الشفهية في الخميس 2 يوليو 2026.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك لكلٍّ من القسمين: العلمي والأدبي.

والجدول المعلنة للطلاب كما يلي:

المحرومون من امتحانات الثانوية الأزهرية

وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، موانع المشاركة في أعمال الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال المجلس الأعلى للأزهر في منشور له، إنه لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له قريب من النسب أو المصاهرة بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب حتى الدرجة الرابعة لأعمال وضع الأسئلة والمطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثالثة باقي أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثانية في باقي أعمال النقل والشهادات الأخرى (الابتدائية - الإعدادية - القراءات) ويتم تكليفه بأعمال الملاحظة فقط خارج لجنة الامتحان الخاصة بالطالب وفقا لمقتضيات العمل.

وأوضح المجلس الأعلى للأزهر، صلة القرابة التي تمنع من المشاركة في أعمال الامتحانات:

- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، الزوج، الزوجة

- الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، الأحفاد

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ، أبناء الأخت، العم والعمة، الخال والخالة، وأبناء الأحفاد.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

فيلم 7 dogs

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد