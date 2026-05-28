كارثة كيميائية تهز واشنطن.. قتيـ.لان و9 مفقودين بعد انفجار بمصنع ورق

لقى شخصان مصرعهما، بينما فقد تسعة آخرون، إثر انفجار وتسرب كيميائي خطير داخل مصنع للورق بمدينة لونجفيو بولاية واشنطن الأمريكية، في حادث وصفه مسئولون بأنه قد يتحول إلى واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ الولاية الحديث.

ووقع الانفجار مساء الثلاثاء داخل مصنع تابع لشركة «نيبون دايناويف» المتخصصة في التغليف، بعدما تعرض خزان ضخم يحتوي على مادة «الليكور الأبيض» الكيميائية للتلف والتمزق. وتستخدم هذه المادة شديدة التآكل في عمليات تصنيع الورق، وتشكل خطرا بالغا عند ملامستها للجلد أو استنشاق أبخرتها.

وأعلنت سلطات مدينة لونجفيو، الخميس، وفاة أحد المصابين متأثرا بإصاباته بعد نقله للمستشفى، في وقت تتضاءل فيه فرص العثور على ناجين بين المفقودين التسعة، ما قد يرفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا.

ووصف حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، الحادث بأنه «قد يكون أسوأ كارثة صناعية شهدتها الولاية في العصر الحديث»، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة بسبب طبيعة المواد الكيميائية المتسربة.

وفي تطور جديد، أوضح المسئولون أن التقديرات الأولية لكمية المواد داخل الخزان كانت مبالغا فيها؛ إذ تبين لاحقا أن الخزان يحتوي على نحو 25 ألف جالون فقط، بدلا من 90 ألفا كما أُعلن سابقا. كما أكدوا أن التسرب بات أبطأ، وأن الخزان أصبح مستقرا نسبيا، مما يسمح لفرق الطوارئ بالبدء في خطط تفريغ محتوياته واستكمال عمليات البحث.

من جانبها، فتحت هيئة التحقيق الأمريكية للسلامة الكيميائية تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الانفجار وأسبابه، بينما شدد مختصون في الهندسة الكيميائية على ضرورة إخضاع خزانات المواد الخطرة لأعمال صيانة دورية، خاصة في المصانع والمنشآت القديمة.

وأكد مسئولون بقطاع الإطفاء أن مادة «السائل الأبيض» قد تتسبب في حروق خطيرة من الدرجتين الثانية والثالثة، كما أن استنشاق تركيزات عالية من أبخرتها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض إجراءات سلامة مشددة بمحيط المصنع.