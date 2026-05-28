ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية
الميريلاند تجذب زوار عيد الأضحى .. أنشطة ترفيهية وألعاب ومساحات خضراء
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موهبة مانشستر يونايتد.. الأوراق الرابحة بمنتخب روسيا في ودية مصر
5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟
الصحة: تقديم 22 ألفا و458 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
تداعيات الحرب .. النفط والتضخم وأسعار الفائدة يضغطون على دول العالم
إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول
هجوم ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع في ودية روسيا
5 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في صفوف روسيا بـ ودية مصر
بكامل نجومه.. تشكيل منتخب روسيا المتوقع في ودية مصر
برامج علاجية إجبارية لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في المدارس حتى 31 أغسطس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كارثة كيميائية تهز واشنطن.. قتيـ.لان و9 مفقودين بعد انفجار بمصنع ورق

القسم الخارجي

لقى شخصان مصرعهما، بينما فقد تسعة آخرون، إثر انفجار وتسرب كيميائي خطير داخل مصنع للورق بمدينة لونجفيو بولاية واشنطن الأمريكية، في حادث وصفه مسئولون بأنه قد يتحول إلى واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ الولاية الحديث.

ووقع الانفجار مساء الثلاثاء داخل مصنع تابع لشركة «نيبون دايناويف» المتخصصة في التغليف، بعدما تعرض خزان ضخم يحتوي على مادة «الليكور الأبيض» الكيميائية للتلف والتمزق. وتستخدم هذه المادة شديدة التآكل في عمليات تصنيع الورق، وتشكل خطرا بالغا عند ملامستها للجلد أو استنشاق أبخرتها.

وأعلنت سلطات مدينة لونجفيو، الخميس، وفاة أحد المصابين متأثرا بإصاباته بعد نقله للمستشفى، في وقت تتضاءل فيه فرص العثور على ناجين بين المفقودين التسعة، ما قد يرفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا.

ووصف حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، الحادث بأنه «قد يكون أسوأ كارثة صناعية شهدتها الولاية في العصر الحديث»، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة بسبب طبيعة المواد الكيميائية المتسربة.

وفي تطور جديد، أوضح المسئولون أن التقديرات الأولية لكمية المواد داخل الخزان كانت مبالغا فيها؛ إذ تبين لاحقا أن الخزان يحتوي على نحو 25 ألف جالون فقط، بدلا من 90 ألفا كما أُعلن سابقا. كما أكدوا أن التسرب بات أبطأ، وأن الخزان أصبح مستقرا نسبيا، مما يسمح لفرق الطوارئ بالبدء في خطط تفريغ محتوياته واستكمال عمليات البحث.

من جانبها، فتحت هيئة التحقيق الأمريكية للسلامة الكيميائية تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الانفجار وأسبابه، بينما شدد مختصون في الهندسة الكيميائية على ضرورة إخضاع خزانات المواد الخطرة لأعمال صيانة دورية، خاصة في المصانع والمنشآت القديمة.

وأكد مسئولون بقطاع الإطفاء أن مادة «السائل الأبيض» قد تتسبب في حروق خطيرة من الدرجتين الثانية والثالثة، كما أن استنشاق تركيزات عالية من أبخرتها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض إجراءات سلامة مشددة بمحيط المصنع.

واشنطن تشدد الخناق.. إدراج هيئة إيرانية لإدارة عبور مضيق هرمز ضمن قائمة العقوبات

إعلام عبري يزعم: نجاح عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس "عز الدين بيك" ونائبه "عماد أسليم"

تصعيد جديد في جنوب لبنان.. إسرائيل تعلن استهداف بنية تحتية لـ«حزب الله» بمنطقة صور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول يكتب: "نيلي" الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

