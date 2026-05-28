قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الصينية: نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان
ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية
الميريلاند تجذب زوار عيد الأضحى .. أنشطة ترفيهية وألعاب ومساحات خضراء
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موهبة مانشستر يونايتد.. الأوراق الرابحة بمنتخب روسيا في ودية مصر
5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟
الصحة: تقديم 22 ألفا و458 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
تداعيات الحرب .. النفط والتضخم وأسعار الفائدة يضغطون على دول العالم
إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول
هجوم ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع في ودية روسيا
5 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في صفوف روسيا بـ ودية مصر
بكامل نجومه.. تشكيل منتخب روسيا المتوقع في ودية مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي

توزيع الأضحية
توزيع الأضحية
عبد الرحمن محمد

تحظى شعيرة الأضحية باهتمام فقهي كبير من حيث تحديد المواقيت الشرعية الدقيقة التي يبدأ وينتهي بها وقت الذبح، إلى جانب القواعد المنظمة لعملية توزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين، وهو ما يثير تساؤلات مستمرة حول مدى جواز تأخير توزيع هذه اللحوم بعد انتهاء أيام العيد وأيام التشريق، خاصة مع انتشار نظام صكوك الأضاحي عبر الجمعيات الخيرية.
وقت ذبح الأضحية والفرق بينه وبين ذبح يوم عرفة
يبدأ وقت ذبح الأضحية شرعاً بعد طلوع شمس اليوم الـ 10 من ذي الحجة (يوم النحر)، وتحديداً بعد دخول وقت صلاة الضحى ومضي زمن من الوقت يسع لأداء صلاة ركعتين وإلقاء خطبتين خفيفتين، وأوضح العلماء أن موعد الذبح يبدأ تحديداً بعد صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس بمقدار 5 درجات وهو ما يعادل نحو ساعة كاملة بعد الشروق، ويمتد وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق (اليوم الـ 13 من ذي الحجة).
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على وجود تفريق شرعي حاسم بين الذبح يوم عرفة والذبح صباح العيد، مستشهداً بالسنة النبوية حين سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبح يوم عرفة فقال: هو لحم قدمه لأهله، وأوضح عبد السميع أن من يذبح قبل صلاة العيد أو خلال يوم عرفة بنية إطعام الفقراء يرتكب عملاً صالحاً ينال عليه ثواب الصدقة، لكنه لا يجزئه عن ثواب الأضحية الشرعية التي يمتد وقتها من بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس رابع أيام العيد.


حكم وتوقيت توزيع لحم الأضحية بعد انتهاء أيام العيد
يجوز توزيع الأضحية مباشرة بعد الفراغ من الذبح، كما يجوز شرعاً تأخير توزيع اللحوم وتأجيلها إلى ما بعد انتهاء أيام العيد، وأكدت الفتاوى الرسمية أنه لا حرج في هذا التأخير، على الرغم من أن الأفضل والمستحب هو المسارعة والتعجيل بتقديمها من غير عذر، عملاً بالأمر الإلهي بالمبادرة إلى الطاعات في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وتحسباً لما قد يطرأ على الإنسان من معوقات صحية أو لوجستية.
وفي إجابته عن مشروعية الاشتراك في صكوك الجمعيات الخيرية التي قد تتأخر في توزيع اللحوم، أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن هناك فصلاً تاماً بين وقت الذبح ووقت التوزيع؛ فالذبح مقيد زمنياً بانتهاء مغرب آخر أيام التشريق، وتلتزم الجمعيات به تماماً، أما توزيع اللحوم فممتد ومباح على مدار العام كاملاً، واستدل جمعة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، ألا فادخروها، إنما فعلت ذلك من أجل الدافة (أي الضيوف)، وبناءً عليه لا يوجد أي مانع شرعي من التوزيع بعد العيد بأيام أو أشهر.
نقل لحوم الأضاحي خارج بلد الذبح
وفي سياق متصل، شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أنه لا مانع شرعاً من نقل لحوم الأضاحي إلى مصر بعد إتمام عملية ذبحها خارج البلاد خلال الأوقات الشرعية المقررة (أيام النحر والتشريق)، حتى وإن ترتب على هذا النقل والتحضير اللوجستي تأخير في عمليات التوزيع إلى ما بعد انقضاء أيام العيد، لاسيما إذا كان هذا الإجراء يحقق مصلحة مباشرة وظاهرة للفقراء والمحتاجين من خلال زيادة أعداد الأضاحي المتاحة وتوسيع قاعدة المستفيدين من لحومها.

 

وقت الذبح الأضحية تأخير توزيع الأضحية أمين الفتوى توزيع الأضحية أيام التشريق دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

يوم القر

ما هو يوم القر وسبب تسميته وفضله ودعاؤه المستجاب وأعمال الحج فيه

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

ترشيحاتنا

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

تويوتا كورولا 2026 

تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية

نظام فورد بلو كروز

فورد تضيف ميزة القيادة دون استخدام اليدين إلى سياراتها الكهربائية

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد