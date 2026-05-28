سبب تسمية ثاني أيام عيد الأضحى بـ يوم القر.. ولماذا نهى النبي عن صيامه؟

مع حلول ثاني أيام عيد الأضحى 2026 المبارك، يبحث عدد كبير من الناس عن سبب تسمية يوم القر بهذا الاسم، وما فضله ولماذا ورد النهي عن صيامه، حيث يُعد يوم القر أحد الأيام المباركة في أيام التشريق، ويجتمع فيه الحجاج بمنى بعد أداء أعظم مناسك الحج، بينما يحرص المسلمون على معرفة فضل ثاني أيام عيد الأضحى وأبرز الأعمال المستحبة فيه وهو ام سوف نعرضه في السطور التالية.

سبب تسمية يوم القر

لا يعرف كثيرون سبب تسمية يوم القر وقد سُمّي يوم القر بهذا الاسم لأن الحجاج يقرّون فيه بمنى، أي يستقرون ويمكثون فيها بعد انتهاء طواف الإفاضة ويوم النحر، ليستكملوا بقية مناسك الحج ورمي الجمرات.

وقد ذكر العلماء سبب تسمية يوم القر في أن كلمة “القر” مأخوذة من القرار والاستقرار، لأن الحجاج يستريحون فيه بعد المشقة الكبيرة التي مروا بها في يوم عرفة ويوم النحر.

ويوم القَّرِّ من الأيام الاستثنائية للمسلمين وبخاصة الحجاج ويحرص كل مؤمن في هذا اليوم على اغتنام فضله، والذي يتم خلاله أداء ركن أساسي من مناسك الحج وهو "رمي الجمرات الثلاث".

فضل يوم القر

ويُعد يوم القر من أفضل أيام الدنيا بعد يوم النحر، لذلك شرع الله فيه الفرح وإظهار نعمة العيد، وليس الصيام أو التضييق على النفس.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله».

حكم صيام يوم القر

نهى الشرع الشريف عن صيام ثاني أيام عيد الأضحى لأنه يوم من أيام التشريق، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام؛ إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

وقد وضحت السنة النبوية فضل ثاني أيام عيد الأضحى المعروف باسم يوم القر حيث يبيِّن هذا حديث نبوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يوم القَّرِّ».

كيفية رمي الجمرات في يوم القر

أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.

ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.

الأمور الواجبة على الحاج في شعيرة رمي الجمرات

رمي الجمرات من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم.

وقت رمي الجمرات في أيام التشريق من الزوال إلى الغروب.

السنة أن تكون الحصى بحجم حصى الخَذْف (كحبة الحُمص تقريبًا).

الترتيب بين الجمرات في أيام التشريق سنة.

إيذاء الآخرين أثناء الرمي حرام.

رمي غير الحصى بدعة لا تجوز.

رمي الجمرات عبادة لله وليست لتعظيم الحصى.

دعاء يوم القر مستجاب

اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي أبنائي، وترزقهم من حيث يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

اللهم ارفع ذكر أبنائي، وضع أوزارهم، وأصلح أمورهم، واغفر ذنوبهم، وارزقني برهم.

اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين.

اللهم اجعل أبنائي من الصالحين في الدارين، ولا تصعب عليهم أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة.

اللهم أحيهم على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين.

اللهم أقل عثراتهم، واغفر زلاتهم، وكفر عنهم سيئاتهم، وتوفهم مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

اللهم عافهم في أرواحهم، وفي أجسادهم، وفي قلوبهم، وفي أبدانهم، وفي صحتهم، وفي قوتهم، وعافهم في الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك أن تحفظ، أولادي، فاكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها، ولا تبتليني في أبنائي، وضعهم يارب في ودائعك.

اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

أدعية يوم القر

-اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

2-اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

3- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

4- «اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

5- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

6- «دَعْوةُ ذي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».