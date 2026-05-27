الفرعون المصري على أعتاب مغامرة جديدة .. هل يعود صلاح إلى إيطاليا؟

في كل سوق انتقالات كبرى، يبقى اسم النجم محمد صلاح حاضرًا بقوة على طاولة كبار الأندية الأوروبية، لكن هذه المرة يبدو المشهد أكثر تعقيدًا وإثارة. فبعد سنوات طويلة صنع خلالها المجد بقميص ليفربول، عاد الحديث مجددًا حول مستقبل قائد منتخب مصر، وسط اهتمام متزايد من يوفنتوس الذي يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي عبر صفقة مدوية قد تكون الأبرز في الميركاتو المقبل.

ورغم الحماس الكبير داخل النادي الإيطالي للتعاقد مع النجم المصري، فإن العقبات المالية تبدو أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، خاصة في ظل المنافسة الشرسة القادمة من الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام أندية أوروبية وأمريكية بخدمات اللاعب الذي لا يزال يحافظ على مكانته بين نخبة نجوم العالم.

يوفنتوس يحلم بضم محمد صلاح

التقارير الصحفية الإيطالية كشفت أن إدارة يوفنتوس تضع محمد صلاح ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار مشروع فني جديد يقوده المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي يرى أن خبرة اللاعب المصري وسرعته وقدرته الهجومية يمكن أن تمنح الفريق قوة إضافية في المنافسة المحلية والأوروبية.

ويؤمن سباليتي بأن صلاح يمتلك كل المقومات التي يحتاجها الفريق الإيطالي للعودة إلى الواجهة، خصوصًا أن اللاعب يملك خبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية بعدما تألق سابقًا مع فيورنتينا وروما، وهي تجربة قد تساعده على التأقلم سريعًا إذا عاد مجددًا إلى الدوري الإيطالي.

لكن رغم الإغراء الفني الكبير، فإن الصفقة تصطدم بحسابات اقتصادية معقدة داخل إدارة يوفنتوس، التي تحاول خلال السنوات الأخيرة تخفيض فاتورة الرواتب وإعادة التوازن المالي للنادي.

الراتب الضخم.. العقبة الأكبر

ورغم أن محمد صلاح قد ينتقل في صفقة مجانية دون دفع مقابل مالي لناديه، فإن راتبه السنوي يمثل التحدي الحقيقي أمام إدارة يوفنتوس.

فالنجم المصري كان يحصل في ليفربول على أكثر من 20 مليون يورو سنويًا، وهو رقم يفوق بكثير سقف الرواتب المعتمد داخل النادي الإيطالي حاليًا. ويعتبر المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش الأعلى أجرًا في يوفنتوس براتب يقترب من 12 مليون يورو سنويًا، ما يجعل تلبية مطالب صلاح المالية أمرًا شديد الصعوبة.

وتدرك الإدارة الإيطالية أن أي استثناء مالي كبير قد يفتح الباب لأزمات داخل غرفة الملابس، لذلك تحاول دراسة حلول مختلفة قد تشمل تخفيض الراتب أو تقديم حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والبطولات.

منافسة سعودية وأمريكية على توقيع الفرعون

في المقابل، لا يبدو الطريق ممهدًا أمام يوفنتوس وحده، فالأندية السعودية تواصل مراقبة موقف محمد صلاح عن قرب، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في استقطاب عدد من نجوم الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن بعض الأندية الخليجية مستعدة لتقديم عروض مالية ضخمة قد يصعب على أي نادٍ أوروبي منافستها، وهو ما يزيد من تعقيد موقف يوفنتوس في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر.

كما دخلت أندية من الدوري الأمريكي على خط الاهتمام باللاعب، في ظل الرغبة في استقطاب أسماء عالمية قادرة على رفع القيمة التسويقية والفنية للمسابقة.

ذكريات تشيلسي.. الخوف الذي لازم صلاح

بعيدًا عن العروض الحالية، كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن محمد صلاح لم يكن متحمسًا في البداية لفكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي عندما تلقى عرض ليفربول قبل سنوات، بسبب التجربة الصعبة التي عاشها مع تشيلسي.

فخلال تلك الفترة، لم يحصل اللاعب على الفرصة الكافية لإظهار إمكانياته، الأمر الذي ترك بداخله شعورًا بالإحباط والخوف من تكرار التجربة نفسها.

وفي المقابل، كان يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية مع روما، حيث تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، وأصبح هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لذلك كان مترددًا في اتخاذ خطوة العودة إلى إنجلترا.

كلوب.. الرجل الذي غيّر مسيرة صلاح

المصادر نفسها أكدت أن المدرب الألماني يورغن كلوب لعب الدور الأهم في إقناع محمد صلاح بخوض تجربة ليفربول.

فكلوب منح اللاعب ثقة كبيرة منذ اللحظة الأولى، وأكد له أنه سيكون أحد العناصر الرئيسية في مشروع الفريق، وهو ما منح النجم المصري شعورًا بالطمأنينة والدعم النفسي.

وبالفعل، لم يحتج صلاح وقتًا طويلًا حتى يثبت نفسه بقوة داخل الدوري الإنجليزي، حيث تحول سريعًا إلى النجم الأول للفريق، وقاد ليفربول لتحقيق العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وخلال تسع سنوات كاملة، نجح صلاح في كتابة تاريخ استثنائي بقميص الريدز، محطمًا العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على النادي الإنجليزي عبر تاريخه.

الوجهة المقبلة.. أوروبا أم الخليج؟

ومع اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول، بدأت التكهنات تتزايد حول الخطوة التالية في مسيرة محمد صلاح.

وبحسب المصادر المقربة من اللاعب، فإن النجم المصري لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، حيث يفضل تأجيل تحديد مستقبله إلى ما بعد بطولة كأس العالم، خاصة أنه يمتلك عدة عروض مختلفة من أوروبا والخليج.

ويبدو أن صلاح يدرس جميع الخيارات بعناية كبيرة، واضعًا في اعتباره الجانب الرياضي والطموح الشخصي، إلى جانب العائد المالي المتوقع من أي خطوة جديدة.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

في الختام، يبقى مستقبل محمد صلاح واحدًا من أكثر الملفات إثارة في سوق الانتقالات المقبلة. فبين مشروع يوفنتوس الطموح، والإغراءات المالية القادمة من الخليج، وفرص الاستمرار داخل أوروبا، يقف النجم المصري أمام قرار قد يكون الأهم في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية.