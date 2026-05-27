كريم عبد العزيز يفاجئ الحضور داخل سينما بجدة أثناء عرض 7DOGS

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان كريم عبد العزيز خلال مفاجأته للجمهور السعودي بدخوله إحدى دور السينما بمدينة جدة، أثناء عرض فيلمه الجديد 7DOGS، وسط حالة من الحماس والتصفيق الحار من الحضور.

وظهر كريم عبد العزيز في الفيديو وهو يحيّي الجمهور داخل قاعة العرض، بينما حرص عدد كبير من الحاضرين على التقاط الصور ومقاطع الفيديو معه، في أجواء تفاعلية لاقت انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه فيلم «7DOGS» في دور العرض السعودية والعربية، حيث يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، ويجمع نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد عز وتارا عماد، إلى جانب عدد من الفنانين العالميين.