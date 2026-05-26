كريم عبد العزيز وأحمد عز فى مواجهة محمد رمضان.. منافسة شرسة بين أفلام عيد الأضحى

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال واحد من أقوى المواسم الفنية في السنوات الأخيرة، وسط حالة كبيرة من الترقب والحماس من الجمهور، خاصة مع تنوع الأعمال المطروحة هذا العام بين الأكشن والكوميديا والرومانسية.

ويشهد الموسم منافسة قوية بين عدد من أبرز نجوم السينما، الذين يراهن كل منهم على تقديم تجربة مختلفة قادرة على جذب جمهور العيد وتحقيق حضور قوي في شباك التذاكر.

فيلم 7dogs

ويأتي فيلم 7dogs، الذي يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز في بطولة مشتركة توصف بأنها من أضخم الإنتاجات العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن وتشويق حول خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يجسد شخصيته أحمد عز، والذي يجد نفسه مضطرا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أخطر عناصر عصابة الكلاب السبعة، الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، من أجل مواجهة شبكة دولية لتجارة المخدرات.

ويعتمد الفيلم على طابع بصري عالمي، خاصة مع مشاركة عدد من النجوم من جنسيات مختلفة، من بينهم النجم الهندي سلمان خان، إلى جانب ناصر القصبي وتارا عماد وهنا الزاهد وسيد رجب وهالة صدقي، ما يجعله واحدا من أكثر الأفلام المنتظرة خلال الموسم.

فيلم أسد

بينما يعود محمد رمضان إلى شاشة السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات من خلال فيلم أسد، الذي ينتمي إلى الأعمال التاريخية ذات الطابع الملحمي والتشويقي. تدور الأحداث في القرن التاسع عشر حول عبد متمرد يحمل روحا ثائرة، تنقلب حياته بالكامل بعد وقوعه في قصة حب ممنوعة تشعل صراعا حادا مع أسياده.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من رزان جمال وكامل الباشا وعلي قاسم وإسلام مبارك، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانين ماجد الكدواني وأحمد داش، بينما يتولى إخراج العمل محمد دياب.

فيلم الكلام على إيه

وفي الجانب الكوميدي، يخوض أحمد حاتم المنافسة بفيلم الكلام على إيه، الذي يقدم قصة تعتمد على المفارقات الساخرة والمواقف غير المتوقعة، من خلال أربع زيجات تبدأ في ليلة واحدة، قبل أن تتحول حفلات الزفاف إلى سلسلة من الأزمات والتعقيدات الطريفة بسبب اختلاف الظروف التي يمر بها كل زوجين.

فيلم إذما

كما يشارك أحمد داود في سباق العيد بفيلم إذما، المأخوذ عن الرواية الشهيرة للكاتب محمد صادق، والتي حققت نجاحا واسعا منذ صدورها.

وتشاركه البطولة سلمى أبو ضيف، بينما يراهن صناع الفيلم على الشعبية الكبيرة للرواية لتقديم عمل إنساني يحمل قدرا كبيرا من المشاعر والتفاصيل القريبة من الجمهور.