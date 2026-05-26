خطة شيرين عبد الوهاب بعد نجاح «بحرية» مع محمد حماقي

أحمد إبراهيم

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب استعداداتها لعودة فنية قوية خلال الفترة المقبلة، بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مؤخرًا، بالتزامن مع طرح عدد من أعمالها الغنائية الجديدة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وكانت شيرين طرحت أغنية "تباعا تباعا"، إلى جانب ديو "بحرية" الذي جمعها بالفنان محمد حماقي، لتعيد من خلالهما حضورها القوي إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب النسبي.

وحظي أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب باهتمام كبير من جمهورها، الذي عبر عن حماسه لعودتها وطرحهـا أعمالًا جديدة خلال موسم صيف 2026، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيات "بعد الحضن شوك" و"تباعا تباعا" و"بحرية".

وتعمل شيرين حاليًا على تسجيل مجموعة جديدة من الأغاني، ضمن خطة فنية تعتمد على طرح الأعمال بشكل متتابع فور الانتهاء منها، في محاولة للحفاظ على تواصلها المستمر مع جمهورها.

وقد شارك مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، ناصر بيجاتو، صورة جديدة من كواليس أغنية بحرية التى تجمعها بالمطرب محمد حماقى.

وحققت الأغنية حالة كبيرة من الانتشار بين محبي الأغاني الرومانسية، خاصة مع عودة التعاون الفني بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي في عمل غنائي اتسم بالانسجام والتناغم، سواء على مستوى الأداء أو الكلمات والألحان، الأمر الذي دفع الجمهور للبحث بشكل مكثف عن كلمات أغنية «بحرية» وتفاصيل الديو الجديد.

 

تفاصيل أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.

