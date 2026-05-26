فابريزيو رومانو: ماريسكا مديرًا فنيًا لـ مانشستر سيتي حتى 2029

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع الإيطالي إنزو ماريسكا لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي هذا التطور بعد رحيل الإسباني بيب جوارديولا عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي، لتبدأ إدارة السيتي مرحلة جديدة باختيار ماريسكا كخليفة له على رأس الجهاز الفني.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن ماريسكا وقّع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي، ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2029، في إطار مشروع طويل المدى داخل النادي.

ومن المقرر أن يحصل المدرب الإيطالي بموجب الاتفاق على صلاحيات واسعة في ملف التعاقدات، بما في ذلك المشاركة في اختيار الصفقات الجديدة وتحديد احتياجات الفريق خلال فترات الانتقالات.

ويُعد ماريسكا اسمًا مألوفًا داخل أروقة مانشستر سيتي، بعدما عمل سابقًا ضمن الجهاز الفني كمساعد لجوارديولا في موسم 2022-2023، وهو الموسم الذي شهد تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية، كما سبق له العمل في أكاديمية النادي للشباب خلال موسم 2020-2021.