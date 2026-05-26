موعد وصول طبيب ليفربول لـ الإنضمام لمنتخب مصر قبل المونديال

يصل الألمانى كريستوفر روربيك طبيب نادي ليفربول السابق إلى القاهرة في قادم الساعات تمهيدا لـ الإنضمام لمعسكر منتخب مصر الوطنى قبل السفر إلى أمريكا يوم 30 مايو الجارى.

يأتى ذلك فى إطار حرص اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على توفير الأجواء أمام اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج فى كأس العالم 2026 بأمريكا.

حكام ودية مصر وروسيا

أعلن اتحاد الكرة ، أسماء طاقم الحكام الجزائرى للمباراة الودية الدولية بين منتخبى مصر وروسيا المقرر لها مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى استعدادا لكأس العالم.

يضم الطاقم الجزائرى كلا من :

حكم الساحة: لحلو بن براهم

حكم مساعد أول: محمد حمايدى

حكم مساعد ثان: هيثم بويمة

فيما تقرر تعيين حكم رابع مصرى للمباراة وهو الحكم الدولى محمود بسيونى.