وليد صلاح عبداللطيف: استبعاد مصطفى محمد وشحاتة من منتخب مصر ظلم

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى المواهب في الكرة المصرية تراجع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أي لاعب يبرز سريعًا ينتقل إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "المواهب قلت في مصر حاليًا، وأي لاعب يسجل هدفين بيروح الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "حمزة عبدالكريم لاعب موهوب وصغير السن، وكان ممكن يحصل على فرصة مع المنتخب في الفترة المقبلة، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول سواء في الأهلي أو منتخب مصر".

وتابع: "منتخب مصر لديه قوام أساسي، لكن هناك ظلم في استبعاد محمد شحاتة ومصطفى محمد من قائمة المنتخب".

وأشار إلى أن مصطفى محمد كان الأحق بالتواجد في القائمة مقارنة ببعض الأسماء الأخرى، قائلًا: "مصطفى محمد كان الأفضل للانضمام إلى منتخب مصر عن أقطاي عبدالله".

واستكمل: "أقطاي لاعب جيد، لكنه ليس لاعبًا دوليًا، ولم ينضم للمنتخب من قبل، ولم يشارك في أي مباراة دولية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد شحاتة ومصطفى محمد فنيًا أفضل من بعض اللاعبين المنضمين للمنتخب، وكان من الأفضل تواجدهما".