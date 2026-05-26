بعد وداع ليفربول.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على وداع النجم المصري محمد صلاح على ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

ونشرت صورة لـ صلاح عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “السنين بتجري.. وامبارح كانت النهاية لرحلة محمد صلاح مع ليفربول، ومعاها بتنتهي متابعتي ليهم".

وتابعت: "إحنا مع صلاح مشوفناش مجرد لاعب كورة، إحنا عشنا قصة ملهمة لأسطورة مصرية فرضت هيبتها و موهبتها وقيمتها على العالم كله،The Egyptian king”.

⁠⁠وأضافت: "اسأل الله العظيم إنه يكتبلك التوفيق والنجاح يا صلاح في خطوتك الجديدة والقادمة، ويفتح لك أبواب القبول والتيسير، ويحميك ويبعد عنك كل سوء".

واختتمت: "تاريخك محفور في قلوبنا، ومكان ما هتروح.. فخرنا ودعمنا ليك ملوش نهاية".

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.