ليفربول يتحرك لتعويض محمد صلاح.. موهبة لايبزيج على رأس القائمة

بدأ نادي ليفربول التحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح، الذي خاض مباراته الأخيرة بقميص "الريدز" مع نهاية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول تضع التعاقد مع جناح أيمن جديد على رأس أولوياتها خلال الميركاتو المقبل، حيث يعد الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني، الهدف الأبرز لخلافة محمد صلاح.

وأكد التقرير أن تعويض صلاح بشكل كامل يبدو أمرًا صعبًا، في ظل ما قدمه اللاعب المصري على مدار سنواته مع الفريق، إلا أن ليفربول يبحث عن لاعب يمتلك السرعة والمهارة والقدرة الهجومية المناسبة، وهي الصفات التي تراها الإدارة متوفرة في ديوماندي.

ويبلغ اللاعب الإيفواري من العمر 19 عامًا، وشارك في 9 مباريات دولية مع منتخب بلاده، كما قدم موسمًا مميزًا بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 10 أخرى في مختلف البطولات، بينما يتضمن عقده شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

ويملك ليفربول علاقة قوية مع نادي لايبزيج خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح في ضم أكثر من لاعب من الفريق الألماني، أبرزهم دومينيك سوبوسلاي وإبراهيما كوناتي ونابي كيتا، وهو ما قد يسهل المفاوضات بين الطرفين.

وفي الوقت نفسه، يواصل النادي الإنجليزي متابعة أكثر من خيار هجومي آخر، من بينهم أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان، ضمن خطة الإدارة لإعادة بناء الخط الهجومي بعد رحيل محمد صلاح.