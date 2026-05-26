مرفوض تماما.. نشأت الديهي يهاجم أكمل قرطام: ما فعله ابتزاز رخيص للدولة

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على تصريحات أكمل قرطام، واصفًا ما جاء في الفيديوهات التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه محاولة واضحة لـ "ابتزاز الدولة المصرية"، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأكد الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو حصانة لأحد، مشدداً على قوة هيبة الدولة في مواجهة أي ضغوط.

وقال: "لقد تحدثت سابقًا، وأكررها اليوم: لا تبتزوا الدولة، فابتزاز الدولة مرفوض تمامًا، لا يوجد أحد على ظهر الأرض يمكنه لوي ذراع الدولة المصرية، ولا يجب أن نسكت على هذا الابتزاز الرخيص".

وأشار الديهي إلى أن المهندس أكمل قرطام نشر 4 مقاطع فيديو عبر حساباته، عبَّر فيها عن استنكاره الشديد للإجراءات المتخذة بحق عقاره، قال فيها: "يا جماعة دي أرضي وقصري وفلوسي، والدولة تاخذه كنوع من المكايدة، خدوا القصر واعملوا متحف".