الديهي يكشف تفاصيل إنشاء استاد أوغندا "أكي بوا" قبل بطولة أفريقيا 2027

عرض الإعلامي نشأت الديهي جانبًا من الجولة التفقدية التي قام بها أثناء تواجده في أوغندا لمتابعة آخر الاستعدادات قبل افتتاح استاد "أكي بوا" استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2027.



وكشف المهندس إبراهيم مبروك، المسؤول عن تنفيذ المشروع بشركة سامكو، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، تفاصيل تنفيذ هذا المشروع الذي يخضع لاشتراطات الاتحاد الأفريقي قبل افتتاح البطولة.

وقال "الملعب يتسع لـ20 ألف مشجع، ونظرا لظروف الجو الممطر سيكون له شبكة صرف خاصة، وهذا الملعب سمي بـ"اكي بوا" أول لاعب أوغندي حصل على ميدالية ذهبية".

وأضاف "عملنا مع الإستاد تراك دولي لألعاب القوى والافتتاح التجريبي له سيكون في أغسطس المقبل والرسمي في شهر ديسمبر المقبل".

من جهته وجه الإعلامي نشأت الديهي الشكر إلى المهندس إبراهيم مبروك على هذه الدولة التفقدية، مردفًا "أنا بحييه وبشكره وبشكر كل المهندسين المصريين وأنا سعيد بكل واحد فيهم وهو موجود في شمال اوغندا فرحانين فخورين وعندهم اعتزاز وطني أنهم يؤدوه عملهم".