نشأت الديهي: مشروع الدلتا الجديدة معجزة حقيقية على أرض مصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع الدلتا الجديدة هو نتاج التفكير خارج الصندوق والتفكير غير التقليدي وهذا مشروع معجزة حقيقية على أرض مصرية.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن هذا المشروع يمثل كيان واعد ومؤشراته إيجابية.

وتابع: "ما شوفناه في مشروع الدلتا الجديدة حاجة تفرح يا جماعة دي دلتا جديدة بايدي أنا اللي عملها مش النيل اللي عملها، هذا عمل عظيم يستحق أن نهتم به ونفرح ولادنا به".



وأضاف: "عايزين نغرق السيوسيال ميديا بحاجات إيجابية مش حاجات سلبية، وأنا بقول الرئيس السيسي الله يستره ويجازيه خير ربنا يديله الصحة وطولة العمر".

واختتم الديهي حديثه بتوجيه دعوة متجددة إلى جميع الوزارات، الهيئات، والجهات المعنية في الدولة، بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للشباب إلى مشروع الدلتا الجديدة، ليروا بأنفسهم حجم الإنجاز على أرض الواقع ويتعرفوا على ثمار التخطيط الاستراتيجي لمستقبل مصر.