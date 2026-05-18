الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. أفضل الطاعات والعبادات

العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 هي أعظم الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمون كل عام، فقد أقسم بها الله تعالى في قوله "وليالٍ عشر" لما لها من فضل كبير ومكانة عظيمة، حيث تتضاعف فيها الحسنات وتُفتح أبواب الرحمة والمغفرة، ومع بداية هذه الأيام المباركة، يبحث كثيرون عن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل العبادات والطاعات التي تقرب العبد إلى ربه وإليكم في السطور التالية أبرز الأعمال التي يجب أن يحرص عليها المؤمن.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:

الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي

التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين

تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ

الدعاءٍ

إطعام الطعامٍ

صلةِ الأرحامٍ

قضاء حوائج العباد

ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي

الأضحية بعد صلاة العيد

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت رسميًا، موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة، مؤكدة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، منوهة بأن اليوم الإثنين 18 مايو، هو بداية شهر ذي الحجة.

ووفقا لما أعلنته المحكمة العليا في السعودية فإن وقفة عرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.

ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

ومن جانبها، استطلعت دار الإفتاء مساء أمس الأحد 17 مايو 2026، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا عقب صلاة المغرب.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذي الحجة اليوم الاثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

وقفة عرفات 2026

وقفة عرفات 2026 هي أعظم أيام العام وينتظرها جميع المسلمين من غير الحجاج من أجل صيام هذا اليوم العظيم، كما أن حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

وإليكم موعد عيد الأضحى 2026 بعد رؤية هلال ذي الحجة وموعد وقفة عرفات 2026 كما يلي:

الإثنين: 1 ذو الحجة — 18/5/2026

الثلاثاء: 2 ذو الحجة — 19/5/2026

الأربعاء: 3 ذو الحجة — 20/5/2026

الخميس: 4 ذو الحجة — 21/5/2026

الجمعة: 5 ذو الحجة — 22/5/2026

السبت: 6 ذو الحجة — 23/5/2026

الأحد: 7 ذو الحجة — 24/5/2026

الإثنين: 8 ذو الحجة — 25/5/2026

الثلاثاء: 9 ذو الحجة (يوم عرفة) — 26/5/2026

الأربعاء: 10 ذو الحجة (عيد الأضحى) — 27/5/2026

دعاء شهر ذي الحجة

ويستحب يدعو المسلم طوال أيام عشر ذي الحجة ومن أفضل الأدعية أن يقول: