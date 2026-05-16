الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة.. لا تفوت خير أيام الدنيا واغتنم أفضل الأذكار

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أعظم الأيام المباركة التي أقسم الله بها في القرآن الكريم في قوله تعالى "وليالٍ عشر"، ويحرص المسلمون خلالها على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والطاعات المختلفة، لذا يبحث كثيرون عن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل الذكر والصيام والدعاء، لما لهذه الأيام من مكانة عظيمة وثواب كبير وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الطاعات المستحبة خلال العشر من ذي الحجة.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:

الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي

التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين

تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ

الدعاءٍ

إطعام الطعامٍ

صلةِ الأرحامٍ

قضاء حوائج العباد

ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي

الأضحية بعد صلاة العيد

8 عبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة

من جانبه، كان مجمع البحوث الإسلامية ذكر 8 عبادات مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبين البحوث الإسلامية أن هذه الأعمال الصالحة هي «بر الوالدين، صلة الأرحام، التوبة والاستغفار، قراءة القرآن، الأضحية، الصدقة، الصلاة لوقتها، الحج والعمرة».

ونبه مجمع البحوث بالأزهر، على أن العشر من ذي الحجة أيام مباركات، لها فضل عظيم، ففيها تَكْثُرُ الخيرات، وتتضاعف الحسنات، ويستحب فيها الإكثار من الطاعات، وأقسم ربنا بها في كتابه؛ وذلك لعظم شأنها، وتنويهًا لفضلها؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم، فقال- عز وجل -: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ» [الفجر: 1، 2].

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وعن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد بينت السنة النبوية في أكثر من حديث شريف فضلها ومكانتها ومنها ما روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».

وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الأيام يوم عرفة».

دعاء شهر ذي الحجة

ويستحب يدعو المسلم طوال أيام عشر ذي الحجة ومن أفضل الأدعية أن يقول: