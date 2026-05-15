ديني

لماذا سُمي جبل عرفة بهذا الاسم؟.. تعرف على فضله العظيم في الإسلام

جبل عرفة
أحمد سعيد

يعد جبل عرفة والوقوف به يوم عرفة أعظم المشاعر المقدسة في الإسلام، حيث يقف عليه ملايين الحجاج في يوم عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج، وسط أجواء إيمانية مهيبة تفيض بالدعاء والتكبير والاستغفار، ويبحث كثيرون عن سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم، وفضل يوم عرفة، وأهمية الوقوف بعرفة، وفي السطور التالية نتعرف على سبب تسمية جبل عرفة.

سبب تسمية جبل عرفة

وعن سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم فقد تعددت الأقوال إلى : 

  • جاء في المحكم والمحيط: "وعَرَفةُ وعَرَفاتٌ: مَوضِع بِمَكَّة معرفَة"
  • قيل: سميت عَرَفَة ؛ لِأَن النَّاس يَتَعَارَفُونَ بِهِ، وَقيل: سمي عَرَفَة؛ لِأَن جِبْرِيل عليه السلام طَاف بإبراهيم صلى الله على مُحَمَّد وَعَلِيهِ، فَكَانَ يرِيه الْمشَاهد، فَيَقُول لَهُ: أعَرَفْتَ أعَرَفْتَ؟ فَيَقُول إِبْرَاهِيم: عَرَفْتُ عَرَفْتُ. 
  • وَقيل: لِأَن آدم - عليه السلام - لما هَبَط من الْجنَّة، وَكَانَ من فِرَاقه حَوَّاء مَا كَانَ فلقيها فِي ذَلِك الْموضع عَرَفَها وعَرَفَتْه".

أين يقع جبل عرفة؟

وفقا لما ورد في موقع وزارة الأوقاف الرسمي، فإن جبل عرفة يقع على بُعد حوالي ٢٠ كيلومترًا جنوب شرق مكة المكرمة، في منطقة الحجاز بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ ارتفاع الجبل حوالي ٧٠ مترًا. 

وتصل أعلى قمة فيه إلى ٤٥٤ مترًا فوق سطح البحر، يمتد سهل عرفة إلى الجنوب من الجبل، ويحده من الشرق سلسلة جبال الطائف الشاهقة.

فضل جبل عرفة في الإسلام

يعد من أبرز ما جاء عن فضل يوم عرفة هو أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، ومن فاته فقد فاته الحج، كما أن الله سبحانه وتعالى يغفر للحجاج وهم على جبل عرفة فهو يوم مغفرة وعتق من النار وأفضل أيام الدعاء.

جبل عرفة له مكانة خاصة على المسلمين حيث  يقفون فيه من الزوال إلى الغروب داعين متضرعين، مقتدين بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حث الرسول على الدعاء بقوله: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وقد شهد جبل عرفة حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لجبل عرفة منزلة عظيمة لنزول الآية الكريمة التي أعلن الجناب النبوي المكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - إكمال الدين بنزول قوله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾.

