الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

غير العلاج والوصفات .. 9 عادات يجب إدخالها في يومك للتخلص من الدوالى

طرق علاج الدوالى
اسماء محمد

تعد الدوالى من أكثر المشكلات الصحية التى تهدد النساء والرجال تسبب الام قوية فضلا عن تشويه القدمين.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف أهم العادات التى يجب اتباعها يوميا للتخلص من الدوالى.
 

فحص الأوردة: راجع طبيبك العام إذا كانت دوالي الأوردة تسبب لك أعراضًا مزعجة ويمكنه تحويلك لجراح أوعية دموية لفحص أي مضاعفات.


الحرص على المتابعة الدورية: اطلب من طبيبك فحص أوردتك كجزء من فحصك الطبي السنوي، و افعل الشيء نفسه إذا لاحظت أي تغيير في مظهرها أو في الأعراض التي تعاني منها.


الحفاظ على وزن صحي: قد يؤدي الوزن الزائد أو السمنة إلى ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم وزيادة الضغط على الساقين، لذا، من المهم استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج لإنقاص الوزن أو التحكم فيه.


تعديل النظام الغذائي: لتحسين صحة الأوردة، ينصح الدكتور بويل بتناول كميات وافرة من الألياف والبوتاسيوم والفلافونويدات (وخاصة الروتين ) ويُفضل الحصول على هذه العناصر الغذائية من الطعام،  وليس من المكملات الغذائية .


الحفاظ على رطوبة الجسم: يؤدي الجفاف إلى زيادة لزوجة الدم وبطء الدورة الدموية وشرب كميات كافية من الماء يزيد من حجم الدم ويحافظ على تدفقه.


بالنظر إلى العلاجات العشبية:  أظهرت العديد من الأعشاب نتائج واعدة في إدارة أعراض الدوالي ومن أهمها مستخلص بذور كستناء الحصان  ، ونبات السنتيلا الآسيوية، ومستخلص بذور العنب .


للحفاظ على صحة بشرتك: قد يُسبب جفاف الجلد وتشققه وقرح الساق مشاكل عند الإصابة بدوالي الساقين و حافظي على نظافة ساقيكِ وترطيبهما وحمايتهما من أشعة الشمس. واحرصي على معالجة الجروح في أسرع وقت ممكن لتجنب المضاعفات لاحقًا.


تجنب الجلوس والوقوف لفترات طويلة: مع الدوالي، يُعد الاعتدال أساسياً للسيطرة على الأعراض و ​​حافظ على نمط حياة نشط، ولكن خصص أيضاً وقتاً للراحة والاسترخاء.


تقليل التدخين أو الإقلاع عنه: لا يقتصر ضرر التدخين على تلف الأوعية الدموية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انقباضها، مما يتسبب في تجمع الدم والتهابها ومشاكل في الدورة الدموية.

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
التدخين وسرطان البروستاتا
شرب القهوة مع فيتامين B12
قصور الغدة الدرقية
