الحبتور : كلما سافرت للعالم ازددت فخرًا بالإمارات وإنجازاتها

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن زياراته المتكررة إلى دول العالم المختلفة تعزز لديه الشعور بالفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية مرموقة.

وقال الحبتور إنه في كل مرة يزور فيها دولة جديدة ويتعرف على ثقافات متنوعة، يزداد اقتناعه بحجم النعمة التي تعيشها الإمارات، مشيرًا إلى أنه يلمس في كل مكان يذهب إليه ترحيبًا وإعجابًا فور معرفة الناس بأنه من الإمارات أو من دبي، حيث يتحدثون عن ما وصلت إليه الدولة من تطور ونجاح في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

وأضاف أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة رؤية المؤسسين الأوائل، وعلى رأسهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذين أسسا نموذجًا تنمويًا قائمًا على الشراكة الحقيقية بين القيادة ورجال الأعمال والمجتمع، بما عزز من تماسك الدولة واستقرارها.

وأشار إلى أن هذا النهج القائم على الثقة والتعاون أسهم في بناء اقتصاد قوي وبيئة مستقرة ومجتمع متماسك، يشعر فيه الجميع أنهم شركاء في النجاح والإنجاز.

كما أعرب عن تقديره وامتنانه لاستمرار هذه المسيرة في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدًا أنهما واصلا تطوير هذا النهج برؤية طموحة جعلت الإمارات تحظى بمكانة عالمية مرموقة.

واختتم الحبتور حديثه بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات هو ثمرة عمل طويل ورؤية استراتيجية وإخلاص في خدمة الوطن، مشددًا على أن السفر ورؤية العالم يزيدان من الفخر بالانتماء إلى الإمارات وقيادتها.