خلف الحبتور مشيدا بمكتبة الإسكندرية: صرح ثقافي يفخر به العالم العربي

أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بمكتبة مكتبة الإسكندرية، خلال زيارته الأخيرة لها، معبرًا عن إعجابه الكبير بما تضمه من إرث ثقافي ومعرفي يعكس مكانة مصر الحضارية.

ونشر الحبتور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” رسالة عبّر فيها عن انبهاره بالمكتبة، قائلًا: “في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية العظيمة… هذا الصرح الثقافي والتاريخي الذي يمثل ثروة حقيقية لمصر، وللعالم العربي، وللعالم كله”.

وأضاف أن المكتبة بما تحتويه من علم وتاريخ ومعرفة تمثل قيمة حضارية كبيرة تفتخر بها مدينة الإسكندرية ومصر، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة للحفاظ على هذا المعلم الثقافي العالمي.

كما وجه الحبتور الشكر لإدارة المكتبة على حفاوة الاستقبال والترحيب، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في صون هذا الصرح الثقافي البارز وتعزيز مكانته الدولية.