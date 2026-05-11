محافظ الإسكندرية يستقبل خلف الحبتور .. ورجل الأعمال الإماراتي يشيد بعروس البحر

حرص رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على الاحتفاء بزيارته إلى الإسكندرية، مشيدًا بما تتمتع به المدينة من طبيعة خاصة وتاريخ عريق، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وكشف الحبتور عن تفاصيل لقائه بمحافظ الإسكندرية المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالأجواء الإيجابية والحديث الودي الذي يعكس روح المدينة وأهلها.

وقال رجل الأعمال الإماراتي إن اللقاء عكس قيم البساطة والثقافة والاحترام، إلى جانب الحرص الحقيقي على التطوير والعمل، معتبرًا أن هذه الصفات تمثل جزءًا من طبيعة مدينة الإسكندرية وسكانها.

وأضاف أن الإسكندرية تظل واحدة من المدن المميزة التي تمتلك طابعًا خاصًا، بما تحمله من تاريخ عريق وموقع ساحلي وطبيعة جميلة، مشيرًا إلى أن الزائر يشعر بروح المدينة منذ اللحظة الأولى لوصوله إليها.

وأكد الحبتور أنه بعد عودته إلى الإسكندرية يرى أن المدينة تمتلك إمكانيات كبيرة وفرصًا واعدة للمستقبل، في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية واقتصادية مميزة.

كما وجه الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معبرًا عن تقديره للقاء الذي جمعهما، والذي وصفه بأنه يعكس الصورة الحقيقية لعروس البحر الأبيض المتوسط، وما تحمله المدينة من مكانة خاصة لدى زائريها ومحبيها.