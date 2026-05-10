خلف الحبتور محتفيا بزيارته للإسكندرية: روح مختلفة وجمال ساحر لا يوصف

عبر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عن سعادته بوصوله إلى مدينة الإسكندرية، مؤكدًا أنه وصل “بخير وسلامة” إلى المدينة التي وصفها بـ“عروس البحر الأبيض المتوسط”.

وأشاد الحبتور ، عبر حسابه علي فيسبوك، بجمال الإسكندرية وتاريخها، مشيرًا إلى أنها مدينة “لها روح مختلفة وجمال لا يشبه أي مكان آخر”، لافتًا إلى أن كل من يزورها لا بد أن يقع في حبها.

ووجه رجل الأعمال الإماراتي الشكر لأهالي الإسكندرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقديره للمحبة التي يلمسها دائمًا في مصر، التي وصفها بـ“الحبيبة”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيقضي أيامًا ممتعة خلال زيارته للمدينة.