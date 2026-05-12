من قلب الإسكندرية.. خلف الحبتور يتغزل في عبق الزمن الجميل بالمقاهي التاريخية| صور

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عبر حسابه على فيسبوك صورًا من زيارته الحالية إلى مدينة الإسكندرية، ظهر خلالها خلال تواجده داخل قهوة “سيفانوبولو” الشهيرة.

وعبّر الحبتور عن إعجابه بأجواء المكان، قائلاً إن المقهى يحمل طابعًا خاصًا ورائحة تاريخ ممتد، مشيرًا إلى أن كل رشفة قهوة فيه تعكس جزءًا من ذاكرة المدينة وروحها القديمة.

وأضاف أن الإسكندرية ليست مجرد مدينة ساحلية، بل تحمل شخصية مختلفة، تتجلى في تفاصيل شوارعها ومقاهيها التي ما زالت تحتفظ بعبق الزمن الجميل، على حد وصفه.

واختتم رسالته برسالة إلى المدينة، مؤكدًا أنها “عروس البحر الأبيض المتوسط” وتمتلك طابعًا لا يشبه أي مدينة أخرى.

ويُعد مقهى “سيفانوبولو” من المقاهي التاريخية التي يرتادها الزوار في الإسكندرية، لما يتميز به من طابع كلاسيكي وأجواء تعكس جزءًا من تراث المدينة الثقافي والاجتماعي.

تأتي زيارة رجل الأعمال الإماراتي إلى الإسكندرية ضمن جولة له في عروس البحر الابيض المتوسط، حيث يحرص على توثيق انطباعاته عن الأماكن التي يزورها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.