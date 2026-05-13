إدارة المياه ومكافحة الإرهاب يتصدران الملفات المصرية الأوغندية

قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن أوغندا بلد مهم جدًا في شرق إفريقيا، ولاعب محوري في الجغرافيا السياسية لنهر النيل، ووسيط بين دول المنبع ودول المصب.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن أوغندا، ورئيسها يوري موسيفيني، لها تاريخ طويل من العلاقات مع مصر، ومصر لديها ارتباط كبير بأوغندا، وتحديدًا هناك ملفات مشتركة، على رأسها ملف النيل طبعًا، وسد إثيوبيا، وهو من الملفات المهمة لضمان عدم الاضطراب في حصة مصر من المياه.

وأشار إلى أن أوغندا لها دور كبير في التنسيق بين دول المصب ودول المنبع، كذلك ملف الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب واستقرار شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، وأوغندا لها دور كبير في هذا.

وأوضح أنه يشمل ذلك أيضًا التعاون العسكري والاستخباراتي لمواجهة الجماعات المتطرفة ومكافحة الإرهاب، وهي من القضايا المهمة جدًا التي ستكون ضمن الملفات التي سيتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوغندا.

ولفت إلى أن هناك تعاون اقتصادي وتجاري ونمو كبير في هذا التعاون، حيث تعمل نحو 25 شركة مصرية في أوغندا في مجالات عديدة، مثل الاستثمار في الزراعة والصناعات التحويلية، وهناك توجه، وربما قريبًا، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا.