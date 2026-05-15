أسعار ومواصفات تويوتا راف فور 2026 في السعودية
نشاط فني ضخم بمصر .. هيفاء وهبي في جلسات عمل مكثفة مع كبار صناع الأغنية
كريم عاطف مديرًا عامًا للسكرتارية التنفيذية بوزارة الرياضة
عقوبات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تكشف كواليس اغتيال عز الدين حداد| صور
أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تفعيل نورشيلاند بند الشراء في عقده
علقة موت بسبب التنمر.. طفل بالعناية المركزة بعد اعتداء وحشي داخل المدرسة
واشنطن تعلن استئناف مفاوضات إسرائيل ولبنان مطلع يونيو لبحث التهدئة
نورا عبد الباري تحصد ثلاث فضيات بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال بالإسماعيلية
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته
عقوبات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري

إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة وكهرباء الإسماعيلية:

  • إيقاف سيف حسن عبد المنعم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة فاركو ومودرن سبورت:

  • إيقاف محمد فخري محمود محمود رمضان، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة وادي دجلة والإسماعيلي :

  • إيقاف حاتم محمد محمود محمد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.
  • إيقاف عبدالله محمد عبدالله محمد سعيد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد أف سي وغزل المحلة:

  • توقيع غرامة مالية على فريق غزل المحلة قيمتها 200 ألف جنيه ومنع جماهير نادي غزل المحلة الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير غزل المحلة لحكم المباراة.

مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب:

  • إيقاف ايكينا كوبر، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • إيقاف عمر فتحي محمد علي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.
  • إيقاف أوجيري جواكيم، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة البنك الاهلي وبتروجت:

  • إيقاف مصطفى شلبي محمد علي، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • منع محمد أبو العلا بخاطرة محلل أداء فريق البنك الأهلي من مرافقة الفريق أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب باليد دون عنف.

مباراة الاتحاد وطلائع الجيش :

  • إيقاف محمد أيمن بن نور الدين الحبيبي، مدرب مساعد فريق الاتحاد، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
  • إيقاف أحمد طارق أحمد أحمد، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

التدخين وسرطان البروستاتا

شرب القهوة مع فيتامين B12

قصور الغدة الدرقية

