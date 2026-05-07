الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عقوبات قوية من رابطة الأندية بعد الجولة السادسة.. إيقاف علي ماهر وتغريم لاعبي الأهلي وبيراميدز

حمزة شعيب

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.


وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة والزمالك 

إيقاف عبد الرحمن عامر حسين ، لاعب فريق سموحة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة الأهلي وإنبي 

إيقاف أحمد نبيل عاشور عبد العال، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

إيقاف محمد عبدالله علي يوسف ، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف علي ماهر إبراهيم محمد،  المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة ومنعه من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

إيقاف مصطفى محمد زكي عبد الرؤوف، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

