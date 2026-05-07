بيدري يتحدث قبل الكلاسيكو: برشلونة يقترب من حسم الدوري الإسباني ويستهدف إنجاز الـ100 نقطة

إسلام مقلد

أعرب لاعب وسط برشلونة بيدري عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تخطي مواجهة ريال مدريد المرتقبة، مؤكدًا في الوقت نفسه صعوبة اللقاء الذي قد يكون حاسمًا في سباق لقب الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء الأحد المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا قد يحدد هوية البطل.

ثقة وطموح داخل معسكر برشلونة

وقال بيدري في تصريحات لشبكة “DAZN”: “نأمل في الفوز على ريال مدريد، وهذا هو هدفنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه”.

وأضاف: “من الواضح أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولن يقدم لنا ريال مدريد أي شيء بسهولة، لكننا عازمون على الفوز والاحتفال في النهاية”.

وأشار لاعب وسط برشلونة إلى أن مواجهة الغريم التقليدي في هذا التوقيت من الموسم تحمل قيمة استثنائية، خاصة إذا جاءت حاسمة في طريق التتويج باللقب.

الكلاسيكو طريق محتمل للقب

وتابع بيدري: “الفوز بالدوري في مباراة ضد ريال مدريد يمثل إنجازًا تاريخيًا سيظل محفورًا في الذاكرة، ولهذا السبب نحن متحمسون جدًا، مثل هذه الفرص لا تأتي كل يوم ويجب علينا استغلالها”.

وأكد أن الفريق يملك هدفين في هذه المرحلة الحاسمة، قائلاً: “لدينا فرصتان مهمتان؛ الأولى الفوز بالكلاسيكو وحسم اللقب، والثانية الوصول إلى 100 نقطة هذا الموسم، لكن يجب أن نفوز أولًا”.

طموح تاريخي لبرشلونة

واختتم بيدري تصريحاته قائلاً: “إنهاء الموسم بـ100 نقطة هو هدف يسعى إليه المدرب واللاعبون جميعًا، إنه إنجاز نادر وسيبقى خالدًا في تاريخ النادي”.

ترتيب الدوري قبل الكلاسيكو

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، مع تبقي 4 مباريات لكل فريق.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز أو التعادل أمام ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا، في حين يتمسك الفريق الملكي بآماله في تأجيل حسم البطولة حتى الجولات الأخيرة.

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

