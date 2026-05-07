مبابي يثير الجدل مجددًا قبل كلاسيكو برشلونة.. وأزمات تضرب ريال مدريد

عاد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، إلى تدريبات الفريق بصورة طبيعية، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة المرتقبة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وكان مبابي قد ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة مع ريال مدريد، وغاب عن مواجهة إسبانيول الأخيرة في الليجا، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ورغم عودته للتدريبات واجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، إلا أن اللاعب الفرنسي أثار حالة جديدة من الجدل داخل أوساط جماهير النادي الملكي، بعدما ظهر وهو يضحك بشكل لافت أثناء مغادرته مران الفريق، في وقت يعيش فيه ريال مدريد فترة صعبة على مستوى النتائج والأجواء داخل غرفة الملابس.

أزمات غرفة الملابس تزيد الضغوط على ريال مدريد قبل الكلاسيكو

وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى مبابي خلال الأيام الماضية، بعدما غادر معسكر الفريق وسافر إلى إيطاليا لقضاء إجازة برفقة صديقته، وهو ما أغضب قطاعًا من جماهير ريال مدريد ووسائل الإعلام الإسبانية، خاصة في ظل تراجع مستوى اللاعب مؤخرًا.

كما أشارت تقارير صحفية إلى وجود توتر في علاقة مبابي ببعض نجوم الفريق، وعلى رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام، بالتزامن مع تصاعد الأزمات داخل غرفة ملابس ريال مدريد.

وشهدت تدريبات الفريق، اليوم، حالة من التوتر بعد تقارير تحدثت عن وقوع مشادة قوية بين أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي، وصلت إلى اشتباك بالأيدي، فيما أثيرت أنباء أخرى حول دخول المدافع الألماني أنطونيو روديجر في أزمة مع زميله ألفارو كاريراس، قبل أن يؤكد الأخير أن الأمور طبيعية داخل الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريق الملكي رغم اتساع الفارق مع المتصدر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بفارق 11 نقطة عن برشلونة، الذي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري رسميًا.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة النادي تحركاتها لحسم ملف المدير الفني للموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو يعد أبرز المرشحين لتولي قيادة الفريق.

