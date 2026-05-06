تحقيقات وملفات

انقلاب جماهيري في ريال مدريد.. غضب واسع يطال مبابي وفينيسيوس بعد موسم صفري.. وتوقيعات لطرد الثنائى خارج النادي

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور
كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور
محمود أحمد

في مشهد يعكس حجم الانفجار الجماهيري داخل أسوار النادي الملكي يعيش ريال مدريد واحدة من أكثر فتراته توترًا خلال السنوات الأخيرة بعد موسم خرج فيه الفريق دون أي لقب ما فتح الباب أمام موجة غضب غير مسبوقة طالت نجمي الفريق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وسط مطالبات جماهيرية صريحة برحيلهما.

خيبة الأمل بدأت مبكرًا داخل سانتياجو برنابيو بعدما فقد ريال مدريد فرصه في المنافسة على جميع الألقاب الكبرى حيث خسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم برشلونة وودع كأس الملك على يد فريق من الدرجات الأدنى قبل أن يخرج من دوري أبطال أوروبا في الأدوار الإقصائية ويبتعد عن سباق الدوري الإسباني.

هذا الموسم الصفري كان الشرارة الأولى لتصاعد الغضب الجماهيري الذي انتقل من المدرجات إلى الفضاء الرقمي.

غضب بلا سقف

خلال الساعات الماضية انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي عريضتان تطالبان برحيل مبابي وفينيسيوس في سابقة لافتة من حيث حجم التفاعل.

عريضة مبابي تجاوزت 700 ألف توقيع بينما تخطت عريضة فينيسيوس 300 ألف توقيع

كما رافقت الحملة الإلكترونية وسم Mbappé Out الذي انتشر بشكل واسع في تعبير واضح عن حالة الاحتقان داخل الشارع المدريدي.

فجوة في التوقعات

رغم الأرقام الفردية الجيدة خاصة لمبابي الذي سجل 24 هدفًا في الدوري و15 في دوري أبطال أوروبا فإن الجماهير ترى أن التأثير الحقيقي داخل الفريق لم يكن بالحجم المنتظر في المباريات الحاسمة.

أما فينيسيوس جونيور فقد واجه انتقادات متزايدة بسبب تذبذب المستوى في فترات مهمة من الموسم ما جعله أحد أبرز أهداف الغضب الجماهيري.

سلوكيات مثيرة للجدل

لم تتوقف أسباب الغضب عند المستطيل الأخضر إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض تصرفات اللاعبين خارج الملعب ساهمت في تأجيج الأزمة في ظل تركيز إعلامي على حياتهما الشخصية خلال فترات من الموسم.

هذا الجدل فتح بابًا واسعًا داخل أوساط الجماهير التي رأت أن الالتزام الكامل داخل وخارج الملعب يجب أن يكون جزءًا من معايير لاعبي ريال مدريد.

غرفة الملابس تحت الضغط

الأزمة لم تقتصر على المدرجات بل امتدت إلى غرفة الملابس حيث تحدثت تقارير عن توترات داخلية مرتبطة بتوزيع الأدوار والامتيازات داخل الفريق.

ووفقًا لمصادر إعلامية فإن فترات تدريب مختلفة شهدت توترات بين بعض اللاعبين والجهاز الفني في ظل تغييرات متكررة على مستوى القيادة الفنية خلال الموسم ما زاد من حالة عدم الاستقرار.

في المقابل خرج مقربون من مبابي للدفاع عنه مؤكدين أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي ورقابة طبية دقيقة وأن بعض الانتقادات المتداولة لا تعكس الواقع الكامل مشددين على التزامه الكامل مع الفريق ورغبته في العودة بأفضل مستوى.

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

