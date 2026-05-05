كالديرون يهاجم إدارة بيريز: “ريال مدريد في خطر.. ودعم فينيسيوس أضعف سلطة المدرب”

شنّ رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الأسبق، هجومًا حادًا على سياسة فلورنتينو بيريز الإدارية، مؤكدًا أن النادي يمرّ بما وصفه بـ"منعطف خطير" يهدد هويته الرياضية، وذلك خلال حوار مع قناة “talkSPORT”.

اتهامات بإضعاف سلطة المدرب

وقال كالديرون إن أحد أبرز أخطاء الإدارة الحالية هو ما اعتبره دعم الرئيس للاعب فينيسيوس جونيور على حساب المدرب، معتبرًا أن ذلك أرسل "رسالة خاطئة لغرفة الملابس" وأضعف هيبة الجهاز الفني داخل الفريق.

وأضاف أن هذا النهج أدى إلى خلل تكتيكي واضح داخل الفريق وانفلات في بعض القرارات الفنية، على حد وصفه.

انتقادات لقرارات فنية وإدارية

كما انتقد كالديرون تعيين ألفارو أربيلوا، واصفًا إياه بأنه مدرب يفتقر للخبرة الكافية لقيادة فريق بحجم ريال مدريد، مشددًا على أن تدريب النادي يتطلب شخصية ذات خبرة كبيرة وهيبة قوية.

دفاع عن مبابي وتحميل الأزمة للمنظومة

وفي المقابل، دافع كالديرون عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا أن تسجيله ما يقرب من 40 هدفًا هذا الموسم دليل على قيمته، رافضًا تحميله مسؤولية تراجع الأداء.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في الجانب التكتيكي وعدم إيجاد حلول لدمج مبابي مع فينيسيوس داخل الملعب، إضافة إلى ضعف الدعم في وسط الملعب.

دعوة لتغيير هيكل الإدارة الرياضية

ووجه كالديرون رسالة مباشرة إلى بيريز، مطالبًا بتعيين مدير رياضي محترف لإدارة الملفات الفنية، بدلًا من الاعتماد على القرارات الفردية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ريال مدريد لا يحتمل موسمين دون بطولات، محذرًا من غضب الجماهير إذا استمر الوضع الحالي.

موقفه من المدربين المحتملين

وفيما يتعلق بالمدير الفني المقبل، استبعد كالديرون عودة جوزيه مورينيو، مشيرًا إلى تجربته السابقة، بينما أبدى تحفظًا على أوناي إيمري رغم وصفه بالمدرب الجيد، معتبرًا أن الضغط داخل النادي الملكي مختلف تمامًا عن أي تجربة أخرى.

كما أشار إلى أسماء مثل يورجن كلوب، مؤكدًا أن الأزمة الأساسية ليست في الأسماء، بل في غياب هيكل إداري رياضي متكامل داخل النادي.