الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عودة غير متوقعة لكروس إلى ريال مدريد.. دور فني استشاري داخل “فالديبيباس” بدلًا من التدريب

توني كروس
إسلام مقلد

يستعد النجم الألماني السابق توني كروس للعودة مجددًا إلى نادي ريال مدريد خلال الموسم المقبل، لكن ليس في منصب تدريبي كما كان متوقعًا، بل ضمن الهيكل الرياضي للنادي بدور فني استشاري.

"الصفقة محسومة" داخل النادي الملكي

وكشف الصحفي أنطون ميانا عبر إذاعة "كادينا سير" أن إدارة ريال مدريد تعتبر انضمام كروس إلى الهيكل الرياضي "أمرًا محسومًا"، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن عودته باتت مسألة وقت.

وأضاف ميانا أن كروس نفسه متحمس لهذه الخطوة ويتواصل بالفعل مع إدارة النادي، ما يجعل الاتفاق النهائي قريبًا في ظل رغبة مشتركة من الجانبين.

دور يتجاوز السفارة الشرفية

ورغم أن كروس سبق له العمل في مجال تدريب الناشئين داخل أكاديميته الخاصة في ألمانيا، فإن دوره الجديد في ريال مدريد سيكون أكثر عمقًا داخل المنظومة الرياضية.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النادي في “فالديبيباس” يرون أن كروس لن يكون مجرد سفير أو مستشار شرفي، بل سيشارك فعليًا في الملفات الفنية المتعلقة بكرة القدم.

حلقة وصل داخل المنظومة الرياضية

ومن المتوقع أن يتولى كروس دور "حلقة وصل" بين الإدارة الرياضية وغرف ملابس الفريق الأول، إلى جانب مساهمته في تطوير قطاع الناشئين داخل أكاديمية “لا فابريكا”.

ويأمل ريال مدريد أن يساهم وجوده في تعزيز التواصل داخل الهيكل الرياضي، خاصة في ظل التحديات التي واجهها النادي خلال الموسم الأخير.

عين خبيرة لاكتشاف المواهب

ويُعرف كروس بقدراته الكبيرة في قراءة المباريات وتحليل الأداء، إلى جانب رؤيته الفنية المميزة، وهو ما جعله أحد أبرز من اكتشفوا موهبة التركي أردا جولر مبكرًا داخل النادي.

ويعوّل ريال مدريد على هذه الخبرات في دعم مشروعه المستقبلي، خصوصًا في ملف تطوير المواهب والاعتماد على أكاديمية النادي بدلًا من الاعتماد الكامل على الصفقات الكبرى.

