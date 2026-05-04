كامافينجا يكشف كواليس طرده أمام بايرن ودعم ريال مدريد ومبابي

تحدث إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، عن تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها عقب طرده خلال مواجهة بايرن ميونخ في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بخروج الفريق الإسباني من المنافسات.

وأوضح كامافينجا أن واقعة الطرد أثرت عليه بشكل كبير، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس من المباراة، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع حدوثها، واعتبرها جزءًا من طبيعة كرة القدم التي لا تخلو من المواقف الصعبة.

وأشار إلى أنه قرر الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، لتجنب الضغوط، مؤكدًا أن لاعب كرة القدم قد يُحاكم أحيانًا على لقطة واحدة رغم تقديمه مستويات مميزة في مباريات عديدة.

وأكد اللاعب الفرنسي أنه تلقى دعمًا كبيرًا من زملائه داخل الفريق، حيث حرصوا على مساندته والتأكيد له أن ما حدث لم يكن خطأه، بل نتيجة قرار تحكيمي، كما تلقى رسائل دعم من إدارة النادي في اليوم التالي.

كما كشف عن موقف زميله كيليان مبابي، موضحًا أنه تأثر بما حدث، وكان يحرص على دعمه نفسيًا بشكل مستمر، حيث كان يطمئن عليه يوميًا ويؤازره خلال تلك الفترة.

واختتم كامافينجا تصريحاته بالتأكيد على أنه تجاوز هذه الأزمة، ويسعى للتركيز على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.