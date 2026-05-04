صراع الثلاثي يشتعل في الأمتار الأخيرة من الدوري

يشهد الدوري المصري الممتاز مراحل حسم بالغة الإثارة والتعقيد قبل جولتين فقط من خط النهاية، حيث يشتعل التنافس الثلاثي بين الزمالك وبيراميدز والأهلي ليس فقط على انتزاع درع الدوري، بل وأيضا على حجز المقاعد المؤهلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في نسختهما المقبلة.

وتترقب الجماهير المصرية مساء غدا الثلاثاء مواجهات مصيرية تقام جميعها في توقيت واحد إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج، إذ يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على سموحة في الإسكندرية، بينما يصطدم الأهلي بفريق إنبي، ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في اختبار صعب لطموحات الفريق السماوي.

وتعد هذه الجولة حاسمة في رسم ملامح البطل، خاصة وأن الجولة الأخيرة المتبقية ستشهد صدامات لا تقل قوة، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، ويخوض الأهلي تحديا من نوع خاص أمام المصري البورسعيدي في ملعب برج العرب، بينما يختتم بيراميدز مشواره بمواجهة سموحة.

وتطبق البطولة هذا الموسم نظاما استثنائيا بمشاركة 21 فريقا، تم تقسيمهم بعد الدور الأول إلى مجموعتين، ضمت الأولى أصحاب المراكز 7 الأولى للتنافس على اللقب والمراكز الأفريقية، بينما تصارع 14 فريقا في المجموعة الثانية من أجل البقاء وتفادي الهبوط.

وقد بلغت الإثارة ذروتها بعد نتائج الجولة الخامسة التي أعادت ترتيب الأوراق، إثر نجاح الأهلي في حسم ديربي القاهرة لصالحه بفوز عريض على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، في حين حافظ بيراميدز على حظوظه بفوز شاق على إنبي 3 /2، كما حقق المصري البورسعيدي مفاجأة مدوية بإسقاط سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة، ثم سيراميكا كليوباترا برصيد 43 نقطة، والمصري في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، يليه إنبي ب 36 نقطة، وأخيرا سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وأكد طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجولة المقبلة ستكون الحاسمة في قرار تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من عدمه، وذلك بالنظر إلى ارتباط الزمالك بخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة في الجزائر يوم 9 مايوالجاري.

ويسعى الزمالك لاستعادة توازنه المفقود بعد خسارته 5 نقاط متتالية بالتعادل مع إنبي ثم الهزيمة أمام الأهلي، وهي النتائج التي أعادت بيراميدز إلى قلب المنافسة. ووجه معتمد جمال المدير الفني للزمالك تحذيرات شديدة للاعبيه من أن أي تعثر جديد سيعني تبخر أحلام الفوز بالدوري، مؤكدا أن الفوز في المباراتين المتبقيتين هو الطريق الوحيد لضمان اللقب دون انتظار هدايا من الآخرين.

من جانبه، يدخل الأهلي مواجهة إنبي بشعار لا بديل عن الفوز مع انتظار تعثر منافسيه، بهدف القفز إلى أحد المركزين الأول أو الثاني لضمان التواجد في دوري أبطال أفريقيا. ويفتقد الفريق الأحمر لخدمات المغربي يوسف بلعمري وكريم فؤاد لعدم الجاهزية الفنية والبدنية رغم عودتهما للتدريبات، لكنه يستعيد جهود محمد هاني بعد انتهاء إيقافه، بينما يظل موقف ياسر إبراهيم غامضا رغم تعافيه من الإصابة.

وفي المقابل، يدرك بيراميدز أن مهمته أمام سيراميكا كليوباترا لن تكون سهلة، حيث يطمح الأخير في الحفاظ على آماله باللحاق بمركز مؤهل للكونفدرالية، بينما يضع بيراميدز نصب عينيه الفوز لمواصلة مطاردة حلمه في التتويج بلقبه الأول تاريخيا في الدوري المصري، مترقبا أي كبوة للزمالك في الأمتار الأخيرة.

