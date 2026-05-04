3 إصابات.. السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة لسقوط جزء من قطار أسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 6.40 مساء اليوم و أثناء تحرك القطار رقم 187 القادم من محطة السد العالي الى القاهرة ( تهوية ديناميكية ) في نطاق محطة اسوان حدث سقوط للبوجي الخلفي للعربة الأخيرة من القطار في المسافة بين بلوك (1) و(2) بأسوان مما نتج عنه عدد( 3 ) اصابات طفيفة.

التعامل مع الموقف وفصل العربتين

وتم على الفور التعامل مع الموقف وفصل العربتين الأخيرتين من القطار ، واستئناف مسير القطار في الساعة 7.05 مساءا الي وجهته دون حدوث أي تأثير على حركة مسير القطارات.

كما تم تشكيل لجنة لفحص الاسباب الفنية للواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها