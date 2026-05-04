غلق منفذ غير شرعي لعبور المشاة على السكة الحديد بمنطقة حي وسط وشرق مدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بتكليف حسن خليدي رئيس حي وسط وشعبان أحمد سليمان رئيس حي شرق بحصر جميع الفتحات غير الشرعية بطول سور السكة الحديد في المناطق المعنية، والبدء في أعمال الحصر ومنع العبور منها نهائياً حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأشار رئيس مدينة الأقصر ، إلى أنه أثناء أعمال الحصر تلاحظ وجود فتحتين أسفل كوبرى أبو الجود من الناحية الشرقية والغربية ، وعلى الفور تم غلق الفتحة والبدء في تنفيذ أعمال سد المعبر غير الشرعي بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

ويهيب مجلس مدينة الأقصر ، بالمواطنين بعدم العبور من الفتحات غير الشرعية والعمل على استخدام سلم المشاة بالمنطقة ومنع أي عبور عشوائي حفاظًا على سلامة المواطنين.