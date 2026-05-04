محافظ الأقصر يوافق على تخصيص شبابيك للتأمين الصحي الشامل بأربع مراكز تكنولوجية بإسنا

وافق المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على إدراج شبابيك مخصصة داخل المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة إسنا لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم في خطوة جديدة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين خاصة في المناطق البعيدة عن المقرات الرئيسية.

وجاءت هذه الموافقة عقب اجتماع موسع عقده اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا مع الدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي حيث تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين أثناء الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل إلى جانب استعراض آليات تطوير الخدمة وتحسين كفاءتها بما يحقق رضا المواطنين ويضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها بسهولة ويسر.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لتذليل العقبات أمام المواطنين من بينها التوسع في تقديم الخدمة داخل المراكز التكنولوجية إلى جانب تنظيم ندوات توعوية وإرشادية بمختلف قرى مركز إسنا بهدف تعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستفادة منها مع التأكيد على حق المواطن في اختيار جهة تقديم الخدمة الطبية في أي منشأة متعاقدة مع المنظومة داخل نطاق الجمهورية وهو ما يعزز من حرية الاختيار ويرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.

وتتضمن هذه الخطوة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات داخل المراكز التكنولوجية تشمل تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل وإصدار البطاقات الخاصة بهم بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية المرتبطة بالاشتراكات بما يسهم في تقليل التكدس داخل مقار التأمين الصحي التقليدية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين ويحقق سرعة في إنهاء الإجراءات.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخدمة بعدد من النقاط الحيوية داخل نطاق مركز إسنا بما يضمن تحقيق تغطية جغرافية عادلة حيث سيتم تخصيص مكتبين بمجلس مدينة إسنا وفى قرية الدير لخدمة خط الشرق بالمركز كما سيتم تخصيص شباك بقرية أصفون لخدمة خط الغرب بالإضافة إلى تخصيص شباك بقرية النمسا لخدمة خط الجنوب وهو ما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين في مختلف القرى والنجوع ويحد من مشقة الانتقال.