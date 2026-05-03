افتتاح معرض الحرف اليدوية بمكتبة مصر العامة فرع النمسا بـ إسنا الأقصر

شهدت مكتبة مصر العامة فرع النمسا بمركز إسنا جنوب الاقصر ووحدة السكان الأقصر ، افتتاح فعاليات "معرض الحرف اليدوية والتراثية".

يأتي هذا المعرض كرسالة تقدير للعامل والحرفي المصري، وضمن مبادرة "أملك في عملك" التي تهدف إلى تمكين الأسر اقتصادياً وربط مهاراتهم بسوق العمل التنموي، وذلك بمشاركة مكتبة مصر العامة فرع النمسا ووحدة السكان الفرعية باسنا.

يأتي المعرض تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل القضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين وفق رؤية مصر ٢٠٣٠. وأقيمت الفعاليات بإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وجسد المعرض نموذجاً للتعاون المؤسسي لدعم العمالة اليدوية، بمتابعة ميدانية من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، وبالتنسيق مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وحضر مراسم الافتتاح نخبة من القيادات المعنية بالعمل السكاني والمجتمعي وهم رمضان بسطاوي رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، وسامية مجلي مديرة التضامن الاجتماعي بالنمسا، والدكتورة غادة علي راجح مديرة المكتبة فرع النمسا، ومنتصر عبدالعزيز مقرر وحدة السكان بإسنا، وسحر أحمد محمد منسق وحدة السكان بالنمسا، وهند الفقي منسق وإعلامي وحدة السكان ومسؤول تنظيم المعارض،

وفي لفتة تعكس شعار "أملك في عملك"، استعرض المشاركون مهاراتهم التي تعد نواة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شملت أركان المعرض أعمال الخزف والفخار التراثية والمشغولات اليدوية والمنسوجات، والحرف التقليدية التي تعزز الهوية البصرية للمحافظة وتفتح آفاقاً لفرص عمل حقيقية.

وأكد القائمون على المعرض، بمتابعة من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام

رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالأقصر أن الاحتفاء بالعامل والحرفي في هذا التوقيت هو خير دليل على توجه الدولة لتحويل المهارات اليدوية إلى طاقة اقتصادية منتجة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة على راجح مديرة مكتبة مصر العامة بالنمسا إن هذا المعرض ليس مجرد عرض للمنتجات، بل هو احتفاء بصمود وعطاء العامل المصري بمختلف فئاته في عيده.