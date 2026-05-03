محافظة الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

قامت محافظة الأقصر، وبتوجيهات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المراكز والمدن، مع التأكيد على نشر معدات التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كما تم الدفع بفرق الطوارئ بمعداتها المختلفة، لتكون على أهبة الاستعداد وسرعة التدخل عند الحاجة، مع المتابعة المستمرة ورصد جاهزية جميع الفرق المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محسن الشامي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالأقصر، على استمرار انعقاد غرفة العمليات، مع التأكيد على ضرورة التزام السائقين بالحيطة والحذر، وعدم السرعة خاصة على الطرق الصحراوية، حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل التقلبات الجوية الحالية.