قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة تنقل 775 لتر سولار بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 775 لتر مواد بترولية "سولار" محملة على سيارة تم تجميعها وحجبها تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بالأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتجميع وحجب المواد البترولية لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله (سيارة "نقل") محملة بـ (775 لتر مواد بترولية "سولار") بدائرة مركز شرطة أرمنت ، وبمواجهته إعترف بتجميع المواد البترولية المضبوطة من عدد من محطات الوقود المختلفة بمحافظات الوجه القبلى تمهيداً لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.





