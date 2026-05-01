ثأر أم حسم؟.. الزمالك يصطدم بـ الأهلي في مواجهة نارية بالدوري المصري

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المنافسة على اللقب.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل نتائجه الإيجابية ونجح في اعتلاء صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث ما يمنح الفريق الأبيض فرصة ثمينة لتعزيز موقعه والاقتراب أكثر من حسم البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى الأهلي إلى استعادة توازنه سريعا بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة وهي النتيجة التي عقدت مهمته في سباق القمة لتتحول مباراة القمة إلى فرصة ذهبية من أجل تصحيح المسار والعودة بقوة للمنافسة.

الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب

وفي سياق متصل، يواصل الأهلي ترسيخ مكانته التاريخية كأكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب بعدما أشارت تقارير دولية إلى امتلاكه 123 بطولة في مختلف المسابقات ليؤكد حضوره كأحد أعظم الأندية على الساحة العالمية بفضل تاريخه الحافل وإنجازاته القارية والمحلية.

ويضم سجل الأهلي عددا كبيرا من البطولات، أبرزها 43 لقبا في الدوري المصري و39 لقبا في كأس مصر، و12 لقبا في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب ألقاب عديدة أخرى جعلته رمزا للهيمنة الكروية داخل القارة السمراء.

الزمالك أحد عمالقة الكرة المصرية والأفريقية

في المقابل، يحتفظ الزمالك بمكانته كأحد عمالقة الكرة المصرية والأفريقية بعدما جمع 58 لقبًا عبر تاريخه الطويل.

ويظل ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك واحدا من أكثر المواجهات إثارة وشعبية في عالم كرة القدم نظرا لما يحمله من تاريخ طويل وصراع ممتد وجماهيرية جارفة تجعل كل مواجهة بينهما حدثا استثنائيا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.