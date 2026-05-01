رياضة

ثأر أم حسم؟.. الزمالك يصطدم بـ الأهلي في مواجهة نارية بالدوري المصري

منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك والأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المنافسة على اللقب.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل نتائجه الإيجابية ونجح في اعتلاء صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث ما يمنح الفريق الأبيض فرصة ثمينة لتعزيز موقعه والاقتراب أكثر من حسم البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى الأهلي إلى استعادة توازنه سريعا بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة وهي النتيجة التي عقدت مهمته في سباق القمة لتتحول مباراة القمة إلى فرصة ذهبية من أجل تصحيح المسار والعودة بقوة للمنافسة.

الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب

وفي سياق متصل، يواصل الأهلي ترسيخ مكانته التاريخية كأكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب بعدما أشارت تقارير دولية إلى امتلاكه 123 بطولة في مختلف المسابقات ليؤكد حضوره كأحد أعظم الأندية على الساحة العالمية بفضل تاريخه الحافل وإنجازاته القارية والمحلية.

ويضم سجل الأهلي عددا كبيرا من البطولات، أبرزها 43 لقبا في الدوري المصري و39 لقبا في كأس مصر، و12 لقبا في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب ألقاب عديدة أخرى جعلته رمزا للهيمنة الكروية داخل القارة السمراء.

الزمالك أحد عمالقة الكرة المصرية والأفريقية

في المقابل، يحتفظ الزمالك بمكانته كأحد عمالقة الكرة المصرية والأفريقية بعدما جمع 58 لقبًا عبر تاريخه الطويل.

ويظل ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك واحدا من أكثر المواجهات إثارة وشعبية في عالم كرة القدم نظرا لما يحمله من تاريخ طويل وصراع ممتد وجماهيرية جارفة تجعل كل مواجهة بينهما حدثا استثنائيا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

الأزهر

الأزهر: إتقان العمل عبادة وثمرة إيمان.. والنية الصادقة مفتاح التوفيق والتميز

ترامب

بوليتيكو عن مسؤول أمريكي: ترامب يطرح خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز

مضيق هرمز

باحث سياسي: أطراف الحرب الأمريكية الإيرانية يستخدمان أوراق ضاغطة لتحقيق النصر

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد