قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك
القسم الرياضي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك في القمة رقم 132 فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

لوك زيزو 

ظهر أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، بإطلالة مختلفة ولافتة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في قمة الدوري المصري رقم 132، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 1 مايو 2026.
اللوك الجديد لزيزو أثار تفاعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، ما يزيد من حدة الترقب لمشاركته في اللقاء.

تصرف مثير من عبدالله السعيد

قام عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصرف مفاجئ مع زملائه في معسكر الفريق استعدادًا لمباراة القمة 132 أمام الأهلي، والتي تقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورة حسم لقب الدوري المصري.

وكشف رمزي عن تصرف من عبد الله السعيد، لاعب الفريق، مع زملائه خلال معسكر الفريق، والذي كان مفاجئًا وتسبب في حالة من الهزار بسببه بين اللاعبين، وذلك في ظل الرغبة في الفوز على الأهلي.

وأشار رمزي إلى دور الرباعي الكبار عبد الله السعيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش، والغائب للإصابة عمر جابر، والذي يتواجد في المعسكر من أجل الحديث مع اللاعبين قبل القمة. 

وأوضح رمزي: «زملاء عبد الله السعيد يهزرون ويقولون أنه «مش سايبنا» رايحين جايين بنأكل بنشرب يقول لنا : إحنا معملناش حاجة إحنا مخدناش الدوري، مباراة الأهلي هي مباراة الدوري.

تهديد لـ الأهلي قبل قمة الزمالك

يهدد فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي بحدوث رقم سلبي لم يشهده الفريق الأبيض منذ 37 عامًا في ظل المنافسة الجارية حاليًا والصراع في دورة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، والتي يتبقى على نهاية دورة اللقب 3 مباريات فقط.

ويحمل فريق سيراميكا كليوباترا آمالًا كبيرًا بالمشاركة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والإطاحة بالأهلي من المنافسات عبر فوز فريق سيراميكا كليوباترا في الجولات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري المصري وهو الحدث الذي لم يشهده الأهلي منذ نسخة البطولات عام 1989.

الأهلي الزمالك القمة 132 زيزو عبدالله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

